Чемезов допустил передачу ОАК в состав «Ростеха»

Передача Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, контролируется государством) в «Ростех» в будущем могла бы быть целесообразна, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

«Что касается ОАК – ну, может быть, это и было бы целесообразно. Но не сегодня. Дайте нам разобраться с УВЗ ("Уралвагонзавод", недавно передан в состав "Ростеха" )», – сказал он в программе «В рабочий полдень» на телеканале «Россия 24» (ВГТРК).

«Для ОАК практически процентов 60, а то и больше, 70, наверное, комплектующих в самолете делаются нашими предприятиями. Это и двигатели, это и авионика, это и средства радиоэлектронной борьбы, вооружения, ракеты – масса всего того, что к самолету имеет отношение, в основном ОАК только сборку осуществляет», – отметил он.

«ОСК, наверное, менее с нами взаимосвязана, мы делаем для них комплектующие, но не так много», – сказал Чемезов, отвечая на аналогичный вопрос в отношении этой госкомпании.