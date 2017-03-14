Чемезов: YotaPhone 3 не вышел из-за китайского акционера

Задержка выхода третьей модели смартфона YotaPhone объясняется тем, что акционеры Yota Devices не нашли средств для его массового производства и выхода на рынок, заявил руководитель госкорпорации «Ростех» (владеет блокпакетом Yota Devices) Сергей Чемезов телеканалу «Россия 24». Отсутствие финансирования Чемезов объясняет позицией китайского акционера Rex Global Entertainment, который в апреле прошлого года купил 30% Yota Devices у фонда Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна.

По словам Чемезова, сначала Rex проявила большой интерес к производству YotaPhone. «Но сегодня, к сожалению, китайцы не очень активно дальше идут, хотя Yota Devices уже создала третью версию YotaPhone, но средств пока мы не нашли, и наш основной акционер, китайский, пока на это средств не выделяет», - заявил Чемезов.

Yota Devices создана в 2011 г/ путем выделения из интернет-провайдера «Скартел» (бренд Yota). Компания инвестировала около $50 млн в создание международной инфраструктуры и двух поколений двухэкранных смартфонов YotaPhone. В октябре 2015 года менеджмент компании говорил журналистам, что компания планирует выпустить YotaPhone 3 в середине 2016 г. по цене $550-600. Производитель хотел продать более 1 млн YotaPhone 3 (такой же прогноз Yota Devices давала в отношении смартфона второго поколения).

Стоимость 30% Yota Devices, купленных в прошлом году Rex Global Entertainment, составила $46 млн. Изначально китайский инвестор подписал с Telconet предварительный договор о приобретении 64,9% акций Yota Devices за $100 млн. Однако позже параметры сделки были изменены. По условиям финальной сделки Rex взяла на себя обязательство погасить часть долга Yota Devices перед Telconet. Речь идет о кредите, выданном Yota Cyprus на финансирование операционной деятельности на сумму от $7 млн до $15 млн, и о кредите Yota BVI в размере $27 млн. При этом Rex получила эксклюзивные права на интеллектуальную собственность Yota Devices на территории Большого Китая сроком на семь лет.