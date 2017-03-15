Аркадий Ротенберг не откажется от налогового резидентства России

Аркадий Ротенберг останется налоговым резидентом России, даже если будет принят законопроект, позволяющий физлицам из санкционных списков отказываться от него, заявил бизнесмен «Интерфаксу».

На этой неделе комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки в Налоговый кодекс, позволяющие попавшим под персональные санкции людям (начиная с 2014 г.) отказаться от налогового резидентства России, даже если они проводят в стране более 183 дней (критерий по Налоговому кодексу). В американском списке людей, попавших под санкции из-за событий на Украине, сейчас 56 россиян, в европейском – 157 граждан России и Украины. Среди них бизнесмены Роман и Аркадий Ротенберги и Геннадий Тимченко.

«Я налоговый резидент России и налоговым резидентом других стран становиться не собираюсь, даже если законопроект будет принят. Как я знаю из СМИ, он ещё на стадии обсуждения, - сказал Аркадий Ротенберг. - Я и мой брат платим налоги в России. Это значительная сумма, которая останется в бюджете без каких-либо разговоров о компенсациях или отмене налогового бремени».

Чтобы избавиться от налогового резидентства, нужно будет подтвердить, что в тот же налоговый период человек был резидентом другой страны. Заявление подается в ФНС. Госдума должна рассмотреть поправку на заседании 17 марта.