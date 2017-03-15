СКР проверит действия «Победы», снявшей с рейса волейболиста

Следователи СКР в Самаре проверят правомерность действий полиции и работников авиакомпании «Победа», высадивших из самолета волейболиста Александра Кимерова, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Приволжским управлением на транспорте СКР по материалам СМИ проводится проверка по факту принудительной высадки из самолета 20-летнего нападающего новоуренгойского клуба "Факел" Кимерова перед вылетом в Москву из Самары, где его клуб проводил очередной матч чемпионата России по волейболу», - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в «Интерфакс».

По предварительным данным следствия, 12 марта в аэропорту Самары сотрудники транспортной полиции по распоряжению командира воздушного судна в связи с оскорблением экипажа принудительно высадили волейболиста из самолета рейса 422. «В результате инцидента вылет самолета был задержан на 40 минут, а волейболист добрался до Москвы следующим рейсом», - говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба «Факела» сообщила, что волейболист купил билет на обычное место, но в самолете попросил стюардессу пересадить его к аварийному выходу, поскольку не умещался на стандартном месте. «Бортпроводница ответила, что эти места стоят дороже обычных, а когда я предложил оплатить ей всю стоимость прямо там, отказалась», - приводила пресс-служба слова Кимерова.

Он отметил, что разговор услышала сидевшая у аварийного выхода девушка и согласилась поменяться с ним местами, но стюардесса вернула всех на свои места. «Мой рост - 215 см, и я физически не сумел разместиться на своем кресле, мне пришлось выставить колени в проход. Этим я снова вызвал возмущение стюардессы», - заявил спортсмен. По его словам, в итоге девушка вызвала полицию. Полицейские сообщили, что стюардесса написала заявление, и попросили Кимерова покинуть самолет.

Директор ВК «Факел» Николай Капранов заявил, что «произошла неприятная ситуация», но клуб не планирует обращаться в суд. «Чисто по-человечески ждем от авиакомпании извинений перед Александром», - добавил Капранов.

«Победа» заявила, что удалила Кимерова с рейса не из-за роста, а за вызывающее поведение, и намерена требовать компенсации в суде. «Пассажир Александр Кимеров был снят с рейса DP422 из-за ярко выраженной агрессии, многочисленных оскорблений членов экипажа и озвученной им угрозы устроить во время полета "шоу"», - сообщила пресс-служба авиакомпании. В сообщении говорится, что пассажир сначала занял чужое место с увеличенным пространством для ног, потом пересел на свое место, но демонстративно выставил ноги в проход, «тем самым создал прямую угрозу безопасности полета».