Lufthansa и профсоюз пилотов договорились о зарплатах и пенсиях после «многолетней битвы»

Группа Lufthansa и профсоюз пилотов Cockpit урегулировали разногласия, появившиеся в 2014 г. и повлекшие серию забастовок протеста, которые в 2014-2015 гг. стоили работодателю 351 млн евро, и еще 100 млн евро стоила недельная акция в ноябре. Спор касался зарплат, пенсий и рабочих мест. Как сообщает AFP, об урегулировании конфликта стороны сообщили 15 марта 2017 г.

Компания пообещала повысить зарплаты на 11,4% за период с мая 2012 г. по июнь 2022 г. 5400 пилотов, которые работают в Lufthansa, Lufthansa Cargo и бюджетной «дочке» группы Germanwings. Также они получат разовый бонус в размере оклада за 1,8 месяца.

Пилоты, в свою очередь, согласились на постепенное повышение пенсионного возраста и некоторые изменения в схеме начисления пенсий. В частности, они согласились, что их пенсии будут напрямую связаны с тем, сколько они работали в месяц.

Профсоюз отметил, что компания пообещала сохранить в работе до середины 2022 г. не менее 325 экипажей, которые подпадают под действие соглашения.

Все детали стороны досогласуют до конца этого года, затем условия договоренностей утвердит профсоюз и правление Lufthansa.

В феврале стороны договорились предварительно, что пилотам повысят зарплаты на 8,7% к 2019 г. и выплатят бонусы в пределах 5000-6000 евро.

Член правления профсоюза Йорг Хандверг выразил удовлетворенность тем, что соглашение позволит мирно завершить многолетнюю «битву». Путь к соглашению дорого стоил всем, но оно того стоило, ради интересов Lufthansa, ее сотрудников, клиентов и акционеров, заявила менеджер Lufthansa по персоналу Беттина Фолькенс.