Суд постановил взыскать более 500 млн рублей со Сбербанка по иску «Лукойла»

Астраханский арбитражный суд удовлетворил иск компании «Лукойл-Нижневолжскнефть» (дочернее предприятие ПАО «Лукойл») о взыскании 539,9 млн руб. со Сбербанка по банковской гарантии. «Суд принял решение удовлетворить требование истца в полном объеме. С ответчика будет взыскано 539 850 000 руб., а также госпошлина в размере 200 000 руб.», – сообщили в суде.

Как сообщили в инстанции, компания «Лукойл-Нижневолжскнефть» выдала финансирование астраханскому судостроительному заводу «Красные баррикады» под гарантии Сбербанка, но строительные работы выполнены не были. В настоящее время рассматривается несколько подобных исков компании «Лукойл-Нижневолжскнефть» к Сбербанку России и его астраханскому филиалу на общую сумму свыше 1 млрд руб. В январе Астраханский арбитражный суд уже удовлетворил иск «Лукойл-Нижневолжскнефти» о взыскании с судозавода 612,857 млн руб. по договору займа.

«Красные баррикады» – одна из крупнейших верфей Астраханской области, специализируется на строительстве сухогрузных судов и танкеров, плавучих установок. В арбитражном суде региона рассматривается несколько исков о банкротстве предприятия.