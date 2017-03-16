Рогозин анонсировал первый полет магистрального МС-21 в апреле

Первый полет магистрального самолета МС-21 ориентировочно может состояться в апреле, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Жду каждый день информацию, сейчас у меня будет селектор с руководством компании "Иркут", там все идет по плану, – сказал Рогозин. – Мы исходим из того, что это будет апрель, готовимся к апрелю, но точная дата будет определена в момент технической готовности и готовности самого экипажа».

Вице-премьер особо отметил, что на данный момент все испытания – и статические, и летные – идут и коллегия ВПК в ежедневном режиме получает информацию об их выполнении. «Пока все идет штатно», – заключил зампред правительства.