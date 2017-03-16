Путин ответил на просьбы бизнеса «цитатами» Силуанова и Набиуллиной

Президент Владимир Путин ответил на просьбы крупного бизнеса относительно налоговых льгот и доступных кредитов «цитатами» министра финансов Антона Силуанова и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

В ходе съезда РСПП в Москве Путин комментировал выступления членов бюро правления союза Романа Троценко и Владимира Потанина, сформулировавших ряд предложений в части экономической политики государства.

«Допустим, это не вы сказали, а я, а вы дискутируете не со мной, а я дискутирую с министерством финансов. Я говорю: налог на имущество. Они говорят - опустим сразу региональные бюджеты. Я им говорю: слушайте, у нас ведь нет еще этого имущества, речь идет о новом имуществе. Говорят - мы тогда разрушим принципы налоговой системы. У нас часто очень такая дискуссия возникает. Поверьте, так и есть», - сказал Путин, комментируя предложения Троценко относительно изменений в налоговой системе.

«Льгота (налоговая) до получения прибыли. Антон Германович (Силуанов, министр финансов) вам ответит, если мы им дадим такую льготу, прибыли никогда не увидим, льготный период будет вечный», - сказал Путин. «Но это не значит, что над этим нельзя думать, конечно, нужно подумать, можно выработать определенную систему», - добавил он.

В том же ключе он ответил и на выступление Потанина, отмечает «Интерфакс».

«Я не буду предлагать Эльвире Сахипзадовне (Набиуллина, глава ЦБ) дискутировать с вами, скажу за нее, чтобы она вам ответила: необоснованное и преждевременное снижение ставки, чего бы очень, конечно, хотелось, может привести к инфляции и ослаблению национальной валюты», - указал президент.

«А если у нас ослабнет рубль, то тогда снизятся ваши инвестиционные возможности, потому что дороже будет покупать то новое оборудование, которое повышает производительность труда. Поэтому здесь нет линейных решений, это все вещи, которые взаимосвязаны и требуют отдельного анализа и взвешенных шагов. Здесь спешка может дорого стоить. Хотя все нужно делать своевременно, обоснованно и в нужном объеме», - заключил он.