Шувалов: Путин раскритиковал правительство за обсуждение налогового маневра

Шувалов ответил, что ему нечего рассказывать при прессе - всё конфиденциально, - и рассказал, что и так недавно правительство получило замечание от президента за излишнюю публичность

Правительство недавно получило от президента России замечание за то, что вынесло на публику обсуждение налогового маневра, рассказал первый вице-премьер Игорь Шувалов при открытии заседания правления РСПП.

На заседании ждали приезда Владимира Путина, который задерживался, и председатель РСПП Александр Шохин попросил Шувалова пока развлечь публику речью. Шувалов ответил, что ему нечего рассказывать при прессе - всё конфиденциально, - и рассказал, что и так недавно правительство получило замечание от президента за излишнюю публичность.

Льготы или нет? На форуме бизнес попросил Путина вернуться к идеи инвестиционной льготы. Совладелец «Новапорта» Роман Троценко предложил новую «упаковку» для льготы: она будет в пределах 50% прибыли и даваться в том случае, если закупается отечественное оборудование. Путин это прокомментировал: «Вроде все правильно. Вопрос в том, что считать отечественным? Оборудование с иностранными комплектующими - это отечественное оборудование? А компания с контрольным пакетом иностранных вкладчиков?».

«Мы получили замечания на днях по налогам: нечего, не согласовав основные подходы по налогам, выносить на публику, будет ли ставка [НДС и соцвзносов] 21 или 22%, потому что у общества еще нет консенсуса по этому поводу», - сказал Шувалов.

Приехавший позднее Путин подтвердил, что пока против публичного обсуждения этого вопроса. «Дискуссии в правительстве с бизнесом нужны, но я считаю преждевременным обсуждение этого в СМИ, пока еще не выработана единая позиция», - сказал президент. В обсуждении принимают участие люди доверенные, решения пока не приняты, а мы выносим это на публику, порождая или ненужные ожидания, или тревогу, пояснил Путин.

Налоговый маневр (снижение страховых взносов и повышение НДС) обсуждается в правительстве с осени прошлого года, его поддерживают министр экономического развития Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов. Недавно Силуанов публично сказал, что его министерство выступает с такой идеей, причем ставки взносов и налога должны составить 22/22.

Путин требует от правительства как можно быстрее определиться с контурами налоговой политики, рассказал также Шувалов.