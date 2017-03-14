Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4279 от 14.03.2017 под заголовком: Антон Силуанов поднял ставки

Антон Силуанов нашел нейтральное налоговое решение

Ставка НДС будет 22%, страховых взносов – тоже 22%
Дверь в налоговую реформу, кажется, откроет министр финансов
Дверь в налоговую реформу, кажется, откроет министр финансов
Евгений Разумный / Ведомости

Министр финансов Антон Силуанов раскритиковал в конце февраля налоговый маневр своего бывшего заместителя Максима Орешкина, ныне министра экономического развития: снизить ставку страховых взносов до 21% и одновременно повысить НДС до 21% – это может привести к серьезному падению доходов бюджета. Все налоговые новации должны соответствовать трем критериям, уверен Силуанов: не приводить к изменению нагрузки на бизнес, стимулировать рост собираемости налогов, способствовать упрощению их администрирования.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
FullyName
02:29 14.03.2017
Да нет, все хорошо...вообще поднимите НДС до 90%, и взносы в фонды до 90% (фсс-30, фомс-30, ПФР-30). И вообще я ЗА все что предлагаете на 100 лет вперёд. Только пожалуйста, когда вы легализуете людоедство, помните у меня одна почка больная...)))
10
Комментировать
Фото
Также в рубрике