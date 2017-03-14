Антон Силуанов нашел нейтральное налоговое решение

Дверь в налоговую реформу, кажется, откроет министр финансов
Евгений Разумный / Ведомости
Министр финансов Антон Силуанов раскритиковал в конце февраля налоговый маневр своего бывшего заместителя Максима Орешкина, ныне министра экономического развития: снизить ставку страховых взносов до 21% и одновременно повысить НДС до 21% – это может привести к серьезному падению доходов бюджета. Все налоговые новации должны соответствовать трем критериям, уверен Силуанов: не приводить к изменению нагрузки на бизнес, стимулировать рост собираемости налогов, способствовать упрощению их администрирования.