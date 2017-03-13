Министр финансов предложил повысить НДС до 22%

Руководитель Минфина Антон Силуанов считает возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и увеличить косвенную нагрузку: ставки взносов и НДС должны быть на уровне 22%, чтобы это было нейтрально для бюджета. Об этом сообщает Reuters. Министр заявил это на налоговой конференции в рамках недели российского бизнеса РСПП.

«Ставка страховых взносов в 22% компенсируется 22%-ной ставкой по налогу на добавленную стоимость», – цитирует Силуанова «Интерфакс». «Это нейтрально для бюджета и позволяет стимулировать предприятия, которые ориентированы на экспорт», – цитирует его Reuters. Силуанов предложил сохранить льготные ставки по НДС. Вклад в инфляцию от повышения НДС до 22% Силуанов оценил «чуть больше чем в 2 процентных пункта разово».

«Считаем, что необходимо снизить тяжелую и сложную нагрузку для предприятий на фонд оплаты труда. Кстати, она у нас одна из самых высоких, если мы посмотрим не только по странам с развивающейся экономикой, но и по странам с развитой экономикой», – цитирует министра «Интерфакс».

Минфин считает целесообразным сделать плоской шкалу страховых взносов. «Мы предлагаем подумать над совершенствованием уплаты страховых взносов. Если у нас есть определенный потолок, потом идет снижение этой ставки, так называемый хвост при расчете и уплате ставки страховых взносов. Мы считаем, что в условиях снижения страховых взносов могли бы отказаться от так называемого хвоста, сделать плоскую ставку в 22%», – сказал Силуанов (цитата «Интерфакса»).

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин предлагал снизить страховые взносы с 30% до 21%, а НДС - повысить с 18% до 21%. В конце февраля, комментируя эту схему, Силуанов говорил, что эта идея не была проработана с Минфином и может привести к серьезному падению доходов бюджет. Критично отозвалась на предложение Орешкина и вице-премьер Ольга Голодец: «Любые поспешные решения, которые принимаются без должного просчета, приводят к отрицательному экономическому результату, я уже не говорю о социальном» (цитаты по «Интерфаксу»). По ее словам, вместо постоянных кардинальных изменений необходимо выработать «спокойную стратегическую модель»: «Я целиком выступаю за эволюционный подход». «Мне кажется неверным идти по пути отхода от страховых принципов, - комментировал министр труда Максим Топилин. - Если у вас сейчас ставка совокупная - 30%, а по закону 34%, то как может быть 21%? Что будет тогда с правами?»

По словам Силуанова, уровень налоговой нагрузки в России в 2019 г. будет на уровне 31,6% ВВП, передает ТАСС, «Около этой цифры и необходимо формировать наши дальнейшие планы как в области доходной части бюджета, так и в области расходов», - добавил он.

Также министр предложил обнулить экспортную пошлину на нефть в промежутке 2022-2025 гг., передает Reuters. По оценке Минфина, поступления от нефтегазовых налогов до 2025 г. сократятся на 1% ВВП. Минфин планирует заместить это выпадение за счет улучшения администрирования, передает ТАСС. Министр также отметил, что переход на новую систему налогообложения в нефтегазовой отрасли исключит индивидуальные льготы, передает ТАСС.