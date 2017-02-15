Экономический блок согласился с повышением НДС и снижением страховых взносов.

В экономическом блоке правительства консенсус: для перезапуска экономического роста нужно снизить налоги на труд, а выпадающие доходы бюджета компенсировать косвенными налогами, рассказали четыре федеральных чиновника и два эксперта, участвующих в обсуждении. Как именно – вопрос счетный, говорит один из них.

Варианты разные, основной – снизить страховой взнос до 21% и повысить НДС до 21% (другие варианты: 20/22, 22/22, 21/22), сообщают чиновники, решений пока нет. Идея прорабатывалась с депутатами и экспертами, в том числе на площадке ЦСР, знают двое из них, но решать будет президент.

Все варианты приводят к выпадению доходов, подсчитала Александра Суслина из Экономической экспертной группы: при 21/21 выпадает 682 млрд руб. по сравнению с текущим законодательством, при 22/22 – 180 млрд, при 20/22 – 600 млрд, при 21/22 – 400 млрд.

Идеолог – министр экономического развития Максим Орешкин, сообщает федеральный чиновник. Аргументы «за»: обеление серого сектора за счет снижения взноса и поддержка экспортеров, сказал он. Министр финансов Антон Силуанов в целом его поддерживает, но осторожничает: выпадающие доходы внебюджетных фондов придется компенсировать из федерального бюджета, говорит другой чиновник. В понедельник Орешкин рассказывал первому вице-премьеру Игорю Шувалову о перезапуске экономического роста, указывает третий чиновник: среди мер были маневр в налогах, поддержка экспорта, расширение налоговых стимулов для инновационных компаний, меры по борьбе с бедностью, предложения по НДФЛ. Представители Шувалова и Минэкономразвития отказались от комментариев. В Минфине не ответили на запрос.

Идея сыра и так же плохо посчитана, как и осенью, когда ее предлагал Минфин, сетует чиновник. Как быть с выпадающими доходами ПФР, как ускорить возмещение, как бороться с уклонением, перечисляет другой: надо повысить нагрузку на серый сектор и снизить на белый; вопрос – реально ли это.

Если согласиться с маневром, нужно признать, что страховая пенсионная модель провалилась, говорит высокопоставленный чиновник, а донастройка не означает демонтажа того, что есть.

В действующей конструкции взносов и так немного смысла, нужно вернуться к единому социальному налогу, согласен чиновник финансово-экономического блока.

Не очевидно, почему те, кто в тени, после снижения ставки начнут платить взносы, говорит высокопоставленный чиновник: ноль меньше 20%. Влияние маневра на обеление экономики преувеличено, согласен эксперт, участвующий в обсуждении. По данным Росстата, «невидимых» работников 16,2 млн, или почти 23% занятых в экономике. Доля серых зарплат, включая смешанные (статистика не может определить, чьи они – населения или компаний), в 2014 г. составила 27,4% трудовых доходов населения, или 10,2 трлн руб. С 2007 г. она сократилась почти на 1,5 п. п.

Часть потерь внебюджетных фондов можно компенсировать отказом от двухступенчатой шкалы (зарплаты свыше определенного размера облагаются взносами по ставке 15,1%), полагает эксперт, а нагрузка снизится за счет взноса на обязательное медстрахование (ставка 5,1%). Рост НДС на 1 п. п. разгоняет инфляцию на 0,4–0,6 п. п., но эффект разовый, продолжает он, тем более зарплаты будут расти за счет снижения нагрузки. Зарплаты останутся теми же, но вырастут цены, спорит Суслина.

Мера ударит и по региональным бюджетам, предупреждает федеральный чиновник, – сократится налог на прибыль, а повышение НДС может ухудшить его собираемость. За 2016 г. поступления от НДС выросли на 10% по сравнению с 2015 г. Система «АСК НДС-2» не панацея, говорит он: при повышении ставки могут появиться новые схемы по возмещению налога.

Новые проекты не создают много рабочих мест, зато генерируют существенную добавленную стоимость, говорит сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Повышение НДС даже при снижении налоговых затрат на труд – серьезный удар по бизнесу, продолжает он, но, если мера не будет распространяться на инвестиционные проекты, которые были просчитаны до ее введения, это может смягчить давление. Пострадает любой проект, связанный с импортозамещением, говорит он, и, даже если компания будет экспортировать продукцию, производство и сбыт начинаются на внутреннем рынке.

Пока это предложения отдельного министерства, межведомственного согласования не было, что войдет в план правительства – большой вопрос, указывает федеральный чиновник: даже если налоговая нагрузка снизится, бизнес не станет увеличивать инвестиции без перспектив роста. «Когда экономисты путают одну модель с единственной моделью, это может привести к ошибке действия, – писал профессор школы им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете Дэнни Родрик. – Тогда зацикленность на определенном видении мира заставляет рекомендовать такую государственную политику, провал которой можно предсказать задолго до ее начала».