Шувалов высказался за сохранение действующей налоговой системы

Нужно оставить налоговую систему «как есть» на следующий политический цикл, высказался первый вице-премьер Игорь Шувалов в Давосе. Правда, он оговорился, что выступает как эксперт, а не член правительства.

Лучше всего было бы придерживаться тех налоговых правил, которые действуют сейчас, считает он: «Инвесторам понятно, привыкли - и это связано с бухгалтерской отчетностью, это связано со многими другими факторами, - все понимают, как работать на рынке» (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

Никаких революций в налоговой системе не будет, обещал ранее в Давосе министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, обсуждается идея снижения страховых взносов с одновременным повышением косвенных налогов. Такой вот маневр, оценил министр: это донастройка.

Идея фискальной девальвации обсуждалась на совещаниях у Шувалова еще в сентябре: Минфин предлагал снижать ставку взноса с нынешних 30 до 29% в 2017 г. и до 26% к 2019 г., ставку НДС – повысить с 18 до 20%, а льготную ставку НДС – с 10 до 12%, а после 2019 г. увеличивать ее на 2 п. п. в год, пока она не достигнет нельготных 20%. Орешкин тогда работал в Минфине и был сторонником этого предложения. Тогда меру назвали плохо просчитанной, рассказывали федеральные чиновники. А в итоге президент Владимир Путин отверг любые изменения налоговой системы до 2019 г.

Кто-то обсуждает рост ставки налога на добавленную стоимость (НДС), кто-то говорит о других возможных шагах. «Но все это дискуссии для экспертов, нужно смотреть расчеты», - отметил Шувалов. НДС в первую очередь, как самый крупный косвенный налог и самый эффективно работающий благодаря успехам налоговой службы, говорит Орешкин.

Повышение НДС напрямую ударит по потребителям, опасаются федеральные чиновники. ОЭСР рекомендует при повышении ставки НДС направлять часть дополнительных доходов на компенсации людям с низкими доходами – через пособия или налоговые кредиты. По данным Росстата, число бедных растет: с 15,5 млн в 2013 г. до 19,1 млн в 2015 г. Мера отразится и на региональных бюджетах, предупреждает чиновник, – сократится налог на прибыль, а рост ставки НДС может ухудшить его собираемость.