Шувалов: экономика России стерильна

ДАВОС – Ситуация в российской экономике «абсолютно стерильна» - в том смысле, что рынок здоров и не переоценен, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов на русской сессии Давосского форума. Шувалов считает, что это должно привлекать в страну иностранных инвесторов.

«В целом ситуация выглядит достаточно здоровой. Если говорить откровенно, мы сейчас находимся в ситуации, когда нет ни одного пузыря ни на одном рынке - ни на рынке недвижимости, ни на рынке ценных бумаг, нигде. Абсолютно стерильная ситуация, - сказал Шувалов на сессии Russia in the World. - Мы готовы к тому, что вот-вот начнется серьезное движение прямых иностранных инвестиций».

Программа-2017

По оценке вице-премьера, в 2017 г. экономика вырастет на 1-2%. Но ситуация неустойчива, констатировал он: Россия не может позволить себе тратить нефтяные деньги. «Все денежные средства, которые мы будем выручать от продажи нефти, которая будет стоимостью выше $40 за баррель, мы будем направлять в резервные фонды, через бюджетную систему мы эти деньги тратить не будем», - сказал Шувалов.

По убеждению Шувалова, правительство не совершало ошибок в макроэкономической политике и не собирается их совершать: «Это должно стать базой для последующей реализации структурных реформ в экономике». Он рассказал, что правительство готовит экономическую программу правительства, которую в мае представит для публичного обсуждения. «Одновременно несколько публичных институтов работают над альтернативной программой, правильнее сказать, готовят свою повестку», - заметил он.

Руководитель крупного банка сказал «Ведомостям», что скорее всего под правительственной программой имеется в виду та программа, которую готовит ЦСР Алексея Кудрина. Про другие программы, которые могут готовить правительственные структуры, он не слышал. Однако, по сведениям банкира, экономический блок правительства уже пытается повлиять на программу Кудрина и «подправить ее, как обычно».

Шувалов назвал главной задачей 2017 г. достижение консенсуса в обществе по предстоящим реформам: «По-разному относятся в стране к повышению пенсионного возраста, есть некоторые другие проблемные вопросы». «Нам надо в этом году не просто предъявить экономическую повестку на следующий электоральный цикл, но добиться ее понимания и признания большинством населения», - сказал Шувалов.

Санкции и внешняя политика

Россия готова к диалогу с ЕС, но в отличие от части рынка не рассчитывает на скорую отмену санкций, сказал Шувалов. «В своей работе исходим из того, что могут быть по-прежнему достаточно жесткие внешние условия. Мы свою повестку планируем из того, что санкции будут продолжаться», - сказал вице-премьер.

На вопрос, пытается ли Россия повлиять на отдельные страны Евросоюза в связи с санкциями, Шувалов ответил, что это неправда: «Мы заинтересованы в единой и сильной Европе как в партнере, нам не нужен разлад и трещины в отношениях между странами ЕС». Вице-премьер Словакии Мирослав Лайчак заметил, что ЕС в состоянии продлить санкции против России, хотя это и не лучший инструмент. «Условия отмены санкций, введенных из-за Крыма, известны и они должны быть выполнены. Раскол по этому вопросу в Евросоюзе - это миф и спекуляции журналистов. Евросоюз един по этому вопросу», - сказал Лайчак.

Правительство России сдержанно относится и к перспективам отношений с новой администрацией США, сказал Шувалов. «[Дональд] Трамп - крупный бизнесмен, в бизнесе он привык побеждать, это у него в характере. Ему и в политике нужен будет результат. И если Трампу нужно добиться результата в политике, это невозможно будет без сотрудничества с большим политиком Владимиром Путиным», - отметил вице-премьер.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев ожидает в этом году изменений к лучшему в отношениях с США и Евросоюзом. «Мы видим, что администрация Трампа относится к России с уважением, и видим хорошие предпосылки для диалога», - сказал он.