Почему снижается интерес России к Давосскому форуму

Президент России Владимир Путин в Давосе был единожды – в 2009 г., когда не был президентом

Во вторник, 17 января, стартует саммит Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Его основная тема в этом году – «Отзывчивое и ответственное лидерство». Прошлый год показал: накопившиеся социальные проблемы вышли на поверхность. Это ярче всего отразилось в решении Великобритании выйти из ЕС и в голосовании за Дональда Трампа в США. В докладе форума о глобальных рисках растущее имущественное неравенство и поляризация общества названы в числе пяти главных трендов, которые будут определять мировое развитие в ближайшее десятилетие.

Социальный аспект всегда остается в фокусе ВЭФа, констатирует старший вице-президент Сбербанка Светлана Миронюк. При этом «сегодня ни у одной другой организации в мире, включая официальные и надстрановые, нет такой разносторонней экспертизы, такой базы данных по людям, структурам, элите в каждой из стран», как у ВЭФа, добавляет она. «Это единственная в мире площадка такого масштаба и уровня, где собираются лидеры государств и корпораций для обсуждения актуальных политических, экономических и социальных вопросов», – добавляет заместитель гендиректора «Базэла» Вера Курочкина. Эта компания, как и Сбербанк, является стратегическим партнером ВЭФа.

А вот Трампу, который выступал с антиглобалистских позиций и против представителей мировой политической и экономической элиты, не до Давоса. Участие его представителей в ВЭФе стало бы предательством тех идеалов, к которым он апеллирует и которые помогли ему выиграть выборы, передало агентство Bloomberg заявление переходного штаба Трампа, у которого день инаугурации совпадает с последним днем работы форума. Впрочем, представительство американских политиков в Давосе традиционно невелико.

Зато отстаивать в этот раз идеалы глобализации будет председатель КНР Си Цзиньпин. Он возглавит крупнейшую делегацию политиков и бизнесменов из Китая, когда-либо приезжавшую в Давос, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы ВЭФа Оливер Кэнн.

Российская повестка участникам форума тоже интересна, уверяет бывший замминистра экономического развития Сергей Беляков. Отличительная черта выступлений российских спикеров в Давосе – откровенность: уровень участия исключает возможность сглаживать углы или интерпретировать факты удобным образом, говорит Беляков, нет необходимости увязывать риски экономических действий с восприятием их результатов в обществе, как во время выступлений в самой России. «На первого вице-премьера Игоря Шувалова, руководителя делегации, инвесторы явно придут: он как раз очень честен и откровенен с ними, говорит на одном языке», – считает Беляков. Представитель Шувалова отказался комментировать поездку.

Гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, по его словам, удивило то, что, несмотря на политическую напряженность последних лет, в Давосе сохраняется высокий интерес инвесторов к России: «В 2016 г. уровень инвестиционных ожиданий существенно возрос, и Россия сейчас в топе страновых интересов у наших зарубежных партнеров». В этом году посыл будет такой, рассказывает федеральный чиновник – участник прошлых форумов: «Рубль укрепляется, российские активы привлекательны, все свои ограничения сознаем, но прорабатываем план по избавлению от них».