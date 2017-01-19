В Кремле прошла эйфория от избрания Трампа – Bloomberg

Хотя российское телевидение говорит о Дональде Трампе «в заискивающем тоне», который «обычно приберегают для Владимира Путина», в Кремле уже спала первоначальная эйфория, возникшая после победы республиканца на президентских выборах в США, сообщает Bloomberg. В руководстве России начали сомневаться, что возможно достичь сколько-нибудь значимой разрядки в отношениях с США, говорят четыре высокопоставленных источника агентства в Москве.

Москва опасается, что шансы на оттепель могут сойти на нет, если в Вашингтоне рассердятся на хакерские атаки. Также появились сомнения, что при Трампе США могут ослабить антироссийские санкции. 9 ноября Госдума встретила новость об избрании Дональда Трампа аплодисментами. Недавно на брифинге на вопрос о реакции Кремля на победу республиканца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Гуляли три дня, рвали баяны». Впрочем, и Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров делали осторожные заявления на эту тему, отмечая, что потепление отношений возможно, но это будет зависеть от действий новой администрации.

Скандал вокруг утверждений о том, что хакерская атака, проведенная по распоряжению российского президента и последовавшая утечка переписки демократов помогли Трампу выиграть выборы, и о том, что у Кремля может быть компромат на Трампа, ошеломил Вашингтон. Возможно, поэтому будущие члены команды избранного президента были вынуждены занять более жесткую позицию в отношении Москвы, чем этого ожидали в Кремле, говорят источники Bloomberg. Будущий глава Пентагона Джеймс Мэттис сказал, что почти не верит, что возможно преодолеть нынешнюю напряженность в отношениях России и США и наладить конструктивное сотрудничество. Он говорил, что планирует начать разработку стратегии по противостоянию России с новым Советом по национальной безопасности. Выдвинутая на должность постпреда США при ООН Никки Хейли считает Россию виновной в военных преступлениях в Алеппо и не считает возможным отмену санкций «до значительного изменения позиции России». Даже кандидат в госсекретари США, бывший гендиректор ExxonMobil Рекс Тиллерсон, которого СМИ называли «другом Путина», назвал Россию в числе трех главных проблем для США наряду с Китаем и радикальным исламом.

Тревожат Москву и противоречивые заявления самого избранного президента, добавляют собеседники Bloomberg.

Бывший замначальника управления внутренней политики администрации президента политолог Алексей Чеснаков отмечает двойственность результата политики Путина, который последние 16 лет пытался вернуть России хотя бы видимость утраченного статуса сверхдержавы: Россия вернулась в центр внимания США, однако активизировались и критики России. По оценке Чеснакова, в Кремле значительно сменились ожидания и там поняли, что восстановление отношений будет нелегким и новые скандалы будут вредить шансам.

Bloomberg допускает, что российские чиновники могут и намеренно делать сдержанные высказывания об ожиданиях от Трампа, если они пытаются развеять подозрения, что Москва помогала ему в его предвыборной кампании.