Хакерский скандал уже сказался на имидже России

ДАВОС - Взаимоотношения нашей страны и США и возможные перемены в этой сфере в первую очередь волнуют участников Всемирного экономического форума, когда речь заходит о России. «Второй день подряд все бизнесмены, с которыми я тут общаюсь, первым делом спрашивают меня, что будет с отношениями России и США», - признался участник российской делегации.

Попытку удовлетворить этот интерес сделал сегодня журналист BBC Ник Гоуинг, который вел круглый стол «Россия - США: что дальше?» организованный Русским домом. Но несмотря на режим «не для цитирования в прессе» ответ на заглавный вопрос ему получить не удалось: в зале собрались не те, кто связан с внешней политикой или взаимоотношениями стран. Из российских официальных лиц присутствовал только президент Татарстана Рустам Минниханов, но и он далек от этой повестки.

Бизнесмены по очереди говорили лишь о предположениях и надеждах: «сегодня есть такая возможность, и мы все должны приложить силы, чтобы нормализовать отношения двух стран. Это очень важно для бизнеса».

Попытку ведущего затронуть тему о кибератаках и вмешательстве России в американские выборы никто не поддержал. Однако именно это сейчас обсуждают многие иностранцы в Давосе: Россия повернулась к миру неожиданной стороной.

На минувшей неделе даже избранный президент США Дональд Трамп был вынужден признать, что в хакерской атаке на серверы Демократической партии США в ходе предвыборной кампании участвовала Россия - вероятно, с санкции президента России Владимира Путина. Правда, защита информации у соперников была неадекватной, незаконно вскрытые факты - вопиющими, а на результаты выборов хакеры не повлияли, заметил Трамп во время большой пресс-конференции. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал мнение Трампа ошибочным, а доклад американских спецслужб - смешным.

«Как сами русские относятся к тому, что ваши хакеры помогли Трампу выиграть выборы?» - так сотрудник корпорации Google решил завязать разговор с корреспондентом «Ведомостей». Быстро выяснилось, что сам он не верит, что хакеры повлияли на результат выборов, но верит, что они пытались влиять на процесс. Руководитель западной IT-компании видит в этой истории потенциальную опасность для нашей страны: по его мнению, такими действиями (кибератаки и использование хакеров для вмешательства во внутреннюю политику) Россия нарушила неписаный кодекс взаимоотношений стран и ухудшила свой международный имидж.

Это было особенно заметно на сессии Global Security Context - она проходила в закрытом режиме и без прессы, поэтому присутствующие не стеснялись называть Россию среди угроз мировой безопасности. Причем не только и не столько в военном плане. «Способность России использовать социальные сети, манипулировать, запуская фейковые новости, проводить кибератаки - все это может дестабилизировать наше гражданское общество». «Россия представляет угрозу не только в военном смысле, она может дестабилизировать целые регионы разными способами». Такие оценки звучали на сессии, где присутствовали европейские и американские политики.