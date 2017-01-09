Еврокомиссия отметила всплеск хакерских атак и будет защищаться

В прошлом году Еврокомиссия наблюдала резкий рост количества и опасности хакерских атак на серверы Евросоюза, пишет Financial Times. Было зафиксировано 110 отдельных попыток взлома таких серверов, это на 20% больше, чем в 2015 г., говорят источники издания. По словам одного из них, в этих случаях сработали системы защиты конфиденциальной информации, однако, если бы это не произошло, 80% атак можно было бы считать разрушительными: вред мог быть нанесен через утечку секретной информации, а также мог бы быть нанесен ущерб компьютерным системам ЕК.

FT напоминает, что эта информация появилась на фоне усиления опасений о возможных попытках России с помощью кибератак вмешаться в политику разных стран Европы, в том числе во Франции и в Германии, где предстоят выборы. Недавно американские спецслужбы опубликовали доклад, в котором говорится, что Кремль несет ответственность за взлом почтовых серверов национального комитета демократической партии в ходе предвыборной кампании, за передачу полученных документов WikiLeaks и что российские государственные СМИ выставляли кандидата в президенты Хиллари Клинтон в невыгодном свете. При этом спецслужбы отметили, что попыток вмешаться в системы подсчета голосов не было. В недавнем интервью ABC News уходящий президент США Барак Обама признал, что недооценивал способность дезинформации и хакерских атак влиять на открытое общество и демократические практики Америки. Европейские собеседники FT отказались называть источники кибератак. «Различные хакеры используют одни и те же средства и методы и прячутся за анонимными серверами», – заявила представитель ЕК. Но в отличие от избранного президента США Дональда Трампа европейские дипломаты говорят FT, что вполне вероятен риск, что Кремль может попытаться вмешаться в европейские выборы.

Для борьбы с растущей угрозой электронного вмешательства Брюссель усилил меры безопасности. Высокопоставленные чиновники получили указание шифровать электронные письма, а Еврокомиссия решила расширить сотрудничество с НАТО в сфере кибербезопасности. FT напоминает, что в НАТО ранее отмечали, что в последний год хакерские атаки стали более изощренными.

Очевидно, что многие институты Европы, в том числе Еврокомиссия, подвергаются растущему числу кибератак из различных источников, заявил FT комиссар ЕС по безопасности Джулиан Кинг. Он охарактеризовал эти угрозы как «постоянные, агрессивные и все более и более опасные и потенциально разрушительные». Наиболее опасными он считает те, которые направлены на подрыв доверия демократическим институтам.

Недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель предупреждала, что хакерские атаки и дезинформация из России могут сказаться на ходе кампании по выборам в бундестаг, напоминает FT. Высокопоставленный дипломат в Брюсселе сказал, что аналогичные опасения есть и во Франции, где весной намечаются президентские выборы. Министр обороны Франции Жан-Ив ле Дриан предупредил 8 января, что было бы наивным верить, что Франция, которая зафиксировала удвоение кибератак в прошлом году, не станет целью хакеров перед апрельскими выборами по примеру США.

После доклада американских спецслужб председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Томас Опперман попросил министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера усилить киберзащиту Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI). Как сообщает Deutsche Welle, он заявил это в интервью Süddeutsche Zeitung, опубликованном 9 января. Опперман также призвал руководство крупнейших социальных сетей блокировать ботов, автоматически распространяющих фальшивую политическую информацию. Он считает, что фейковые новости и сообщения, разжигающие ненависть, должны удаляться администрацией соцсетей в течение 24 часов.