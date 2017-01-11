Спецслужбы США проверили данные о связях советников Трампа с Россией

И доложили о своих выводах избранному и действующему президентам

Американские спецслужбы и Федеральное бюро расследований (ФБР) провели месяцы, пытаясь обосновать собранную бывшим сотрудником западных спецслужб информацию о сговоре советников избранного президента Дональда Трампа и сотрудников его компании с российским правительством. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Специалисты американской разведки посчитали необходимым написать краткий отчет для Трампа на основании недоказанных заявлений, среди которых наличие у России компромата для шантажа будущего президента.

Американские официальные лица подтвердили, что краткий доклад был предоставлен Трампу. Чиновники объяснили, что спецслужбы доложили о такой недостоверной информации, так как вступающий в должность президент должен быть в курсе всех заявлений, которые делаются против него. Действующий президент США Барак Обама также получил выводы разведки о наличии компромата на Трампа у российских властей.

«Фальшивые новости. Просто политическая охота на ведьм», - прокомментировал в Twitter Трамп сообщения о наличии компромата у России на избранного президента, которые появились в СМИ во вторник.

«Я могу представить, как было трудно принять решение проинформировать Трампа», - сказал бывший директор ЦРУ Майкл Хейден, добавив при этом, что он понимает причины, по которым президент должен это знать.

В свою очередь советник будущего президента Келлиан Конуэй заявил, что Трамп не был осведомлен о приложении к докладу спецслужб США, в котором якобы говорится, что Россия собрала на него компромат, сообщает «Интерфакс».

В отчете, собранном бывшим сотрудником западных спецслужб, говорится, что адвокат Трампа, Майкл Коэн, встречался с представителями Кремля для обсуждения оплаты работы хакеров под руководством Москвы против президентской кампании Хиллари Клинтон. ФБР не нашли никаких доказательств того, что он побывал в Чехии, где якобы в августе 2016 г. прошла встреча, сообщили чиновники.

Бывший чиновник западных спецслужб, который собрал досье на Трампа, работал на частные розыскные агентства и нанимался как республиканцами, так и демократами для исследования деятельности Трампа, сообщает другой источник WSJ.

Позже портал BuzzFeed опубликовал документ, который якобы послужил основой для отчета американской разведки. В документе, в частности, отмечается, что во время визита Трампа в Москву в 2013 г. российские спецслужбы прослушивали президентский номер в отеле Ритц Карлтон, куда Трамп якобы приглашал проституток.

Организация WikiLeaks заявила, что данные американских СМИ о наличии у России компромата на Трампа не являются достоверными.

«35-страничный документ PDF, который опубликовало BuzzFeed в отношении Трампа, не является отчетом разведслужб. Стиль, факты и даты не вызывают никакого доверия», — говорится в сообщении портала.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков назвал публикации о существовании компромата на Трампа «очевидной попыткой» навредить российско-американским двусторонним отношениям. «Фабрикация таких уток... Скажем так, качество предыдущей открытой версии доклада и этой утки сопоставимо. Pulp fiction это называется. Нужно реагировать с юмором. Хотя есть те, кто из кожи вон лезут, чтобы нагнетать напряжение, продолжать охоту на ведьм. Это нужно, чтобы оставить отношения в стадии деградации», - заявил Песков, комментируя публикации.

Он подчеркнул, что «это полная фальшивка и качество этой бумаги говорит само за себя».

Песков также заявил, что у Кремля нет компромата, информация не соответствует действительности и является абсолютным вымыслом.