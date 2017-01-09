Обама: Нельзя доверять Путину больше, чем демократам

Президент США Барак Обама не считает, что недооценивал президента России Владимира Путина, но, недооценивал он, по его словам, возможности дезинформации и хакерских атак влиять на открытое общество и демократические практики Америки. Он сказал это в последнем интервью ABC News, отрывки из которого показывали в эфире 6 января и которое вышло в эфир целиком 8 января. Частично, по его мнению, это стало следствием изменения способа, которым новость доносится до аудитории, частично – из-за скептического отношения американцев к основным СМИ, когда любая новость может быть оспорена.

В этой ситуации Россия имела намерение вмешаться в предвыборную кампанию в США и она вмешалась, уверен Обама. Но больше его заботит то, что из недавних комментариев ряда республиканских политиков, журналистов и комментаторов следует, что они больше доверяют Путину, чем американцам-демократам. На уточняющий вопрос, подразумевает ли он избранного президента Дональда Трампа, действующий президент ответил, что они с Трампом в одной команде, и нужно себе об этом напоминать, тогда как Владимир Путин в эту команду не входит. «Если мы доходим до ситуации, когда люди в этой стране ощущают себя ближе к лидеру страны-соперника, который рассматривает США и их принципы как угрозу в свой адрес, у нас будут проблемы посерьезнее хакерских атак», – добавил он.

По оценке Обамы, будет справедливо считать, что по ряду вопросов они с Трампом занимают противоположные позиции, но их объединяет уверенность в способности выполнять работу президента. Он также напомнил, что есть разница между руководством страной и ведением агитационной кампании и что нельзя управлять страной так же, как семейным бизнесом, а нужно окружать себя сильной командой, уважать институты и принимать правильные решения, доверяя другим.