Трамп назвал доклад спецслужб о собранном Россией компромате «политической охотой на ведьм»

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал доклад американских спецслужб о том, что Россия собрала компромат против него. «Фальшивые новости (fake news) – тотальная политическая охота на ведьм!» - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Ранее телекомпания CNN сообщила о том, что руководители разведслужб США на спецбрифинге представили Трампу секретную часть доклада, в котором Россия обвиняется во вмешательстве в американские выборы. В двухстраничном резюме, приложенном к 35-страничному отчету, говорится о том, что Москва собирала материалы как на демократов и Клинтон, так и на республиканцев и Трампа, но опубликовала лишь ту часть, которую сочла нужной.

Собранные сведения относились к периоду с июня по декабрь 2016 г. и активно пополнялись в ходе предвыборной кампании Трампа, когда его доверенные лица поддерживали связи с работающими на российское правительство информаторами.

Содержащаяся в докладе информация базировалась на сведениях бывшего британского разведчика, пользующегося доверием ФБР, который получил их из неких российских источников. Ее достоверность сейчас проверяется ФБР.

Москва отвергает обвинения в свой адрес.