Кандидат в госсекретари США рассказал, почему Россия представляет угрозу

На вопрос о том, поддерживает ли он присоединение Крыма к России, Тиллерсон ответил отрицательно

Кандидат в госсекретари США, бывший гендиректор ExxonMobil Рекс Тиллерсон на слушаниях в комитете сената по иностранным делам заявил, что основными проблемами, с которыми сталкивается американское правительство, являются радикальный ислам, Россия и Китай, передает Foxnews. «Если мы не будем реагировать, то мы рискуем погрузить мир в большее замешательство и опасность», - сказал он сенаторам в начале выступления. Властям США необходимо вести с Россией «открытый, искренний диалог».

По его словам, на сегодняшний день Россия продолжает предоставлять угрозу, так как Москва непредсказуемо действует при «продвижении интересов». «Наши союзники по НАТО правы в том, что они обеспокоены поднимающейся Россией», — передает его слова Bloomberg. Действия России не учитывают интересы США. «В то время как Россия ищет уважения и значимости на международной сцене, ее недавние действия не учитывают американские интересы», — сказал Тиллерсон. Комментируя отношения США и России, он упомянул о Китае. «Наши отношения с Китаем были и дружескими, и враждебными», — добавил он, отметив, что Китай не является надежным партнером в подходе к КНДР. Тиллерсон упомянул и о незаконном строительстве Китаем искусственных островов в море. Тиллерсон также упрекнул Китай за неспособность «обуздать» ядерную программу Северной Кореи и кражу интеллектуальной собственности американских компаний.

Борьба с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация) должна быть «главным приоритетом на Ближнем Востоке», сказал он.

На вопрос о том, поддерживает ли он присоединение Крыма к России, Тиллерсон ответил отрицательно. «Нет. Они присоединили территорию, которая им не принадлежала», — сказал он. По его словам, минские соглашения по Украине все еще не выполнены. «Процесс реализации минских соглашений продолжается, и полная реализация минских соглашений пока не достигнута», — сказал он.

Тиллерсон считает, что в 2014 г. после присоединения Россией Крыма необходим был «сильный ответ». «Российское руководство поняло бы сильный ответ: да, вы взяли Крым, но на этом нужно остановиться», — сказал он.

Говоря о санкциях, Тиллерсон сказал, что поддерживает так называемый закон Магнитского. Россия «потерпела неудачу» в сфере защиты прав человека, добавил он. «Согласны ли вы, что Россия под руководством господина (президента России Владимира. - Ред.) Путина не оправдывает надежд в этой категории?» — спросил его сенатор Бен Кардин. «Да, сэр», — ответил кандидат на пост госсекретаря.

По его словам, санкции представляют собой важный инструмент международной политики. «Власти США требуют конкретных действий, направленных на улучшение жизни людей по всему миру, используя при необходимости экономические санкции как инструмент внешней политики», — сказал он.

Отвечая на вопрос о кибератаках России, Тиллерсон сказал, что доверяет выводам американских спецслужб. «Я читал доклад, который был опубликован 6 января. Этот отчет явно вызывает беспокойство и показывает, что действия, о которых в нем говорится, были предприняты», — сказал он. При этом Тиллерсон не смог ответить утвердительно на вопрос о том, причастен ли российский президент к организации кибератак на США.

Утром 11 января The Washington Post опубликовала проект выступления Тиллерсона. Американские СМИ ожидали от Тиллерсона жесткий тон выступления, так как его, как и Трампа, подозревают в симпатиях к России. Издание считает вероятным исходом слушаний в сенате утверждение кандидатуры Тиллерсона.