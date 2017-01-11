Тиллерсон: «Российское руководство поняло бы силовой ответ на захват Крыма»

Захват Крыма Россией в 2014 г. был «силовым актом», заявил на слушаниях в сенате Рекс Тиллерсон, номинированный Дональдом Трампом на пост госсекретаря США. Выступив со вступительным словом, в котором он сказал, что «Россия представляет угрозу», но «нам нужен открытый и честный диалог с Россией по поводу ее амбиций», Тиллерсон стал отвечать на вопросы сенаторов. По его мнению, у России нет никаких прав на Крым: «это был захват чужой территории», что для Тиллерсона, по его словам, стало сюрпризом, передает корреспондент Financial Times со слушаний.

Его спросили, что бы он сделал в той ситуации, если бы был госсекретарем. Сразу «после Крыма» США следовало предоставить Украине доступ к разведывательной информации об обстановке на российско-украинской границе. Он бы также порекомендовал Киеву усилить военную группировку в регионе. Демонстрация силы, по мнению Тиллерсона, стала бы серьезным сигналом для России. «Я думаю, российское руководство поняло бы силовой ответ», – заявил он. Нужна была пропорциональная демонстрация силы, чтобы Россия поняла, что захватить новые территории не получится, добавил он.