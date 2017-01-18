Обама: в интересах США и мира иметь конструктивные отношения с Россией

Американский президент Барак Обама заявил, что наличие конструктивных отношений между Вашингтоном и Москвой отвечает интересам США и всего мира. Об этом уходящий лидер заявил на пресс-конференции в Белом доме.

«Думаю, в интересах Америки и мира, чтобы мы имели конструктивные отношения с Россией», - сказал он.

По его словам, Россия и США имеют возможности для дальнейшего сокращения ядерных арсеналов. Обама считает, что Москва не заинтересована в переговорах с США по ядерному разоружению.