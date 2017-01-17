Международные отношения

Москва готова выстраивать отношения с Западом без импорта ценностей

Позицию ЕС Лавров назвал недальновидной, а будущее отношений с США прояснится, когда заработает команда Трампа
В 2017 г. Лавров заявил, что Россия выступает с позиций прагматизма, основанного на «коренных интересах» страны
В 2017 г. Лавров заявил, что Россия выступает с позиций прагматизма, основанного на «коренных интересах» страны
Е.Разумный / Ведомости

Россия готова выстраивать отношения с Соединенными Штатами, Евросоюзом и НАТО на основе равноправия и взаимного учета интересов, «без импорта ценностей, без попыток нам навязывать какие-то ценности», заявил на пресс-конференции 17 января 2017 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров, подводя итоги работы своего ведомства за минувший год. Абсолютизации западных либеральных ценностей Россия не приемлет, Евросоюз в отношениях с Россией по-прежнему руководствуется порочной и недальновидной логикой, заставляя всех партнеров делать выбор между Москвой и Брюсселем, спецслужбы США активизировали попытки вербовки российских дипломатов, обвинения в организации хакерских атак в адрес Москвы беспочвенны, а будущее российско-американских отношений прояснится после начала работы администрации избранного президента Дональда Трампа. Отношения с Китаем он назвал самыми лучшими за всю историю, а решение оказать сирийскому правительству военную помощь он назвал правильным (цитаты ТАСС).

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Год назад на такой же пресс-конференции Лавров говорил, что у России с Западом «бизнеса, как обычно» больше не будет, в чем, по его словам, Москва сходится с западными партнерами. Главным вызовом для России на начинавшийся 2016 г. он назвал создание справедливой международной системы, в котором должны участвовать и другие страны. Также он осудил «настойчивую», «несмотря на провалы», линию на смену неугодных режимов, на навязывание собственной модели развития и собственных ценностей без учета национальных традиций.

В 2017 г. Лавров заявил, что Россия выступает с позиций прагматизма, основанного на «коренных интересах» страны. «Они просты и неизменны и заключаются в том, чтобы страна жила хорошо, повышалось благосостояние наших людей, чтобы было устойчивое развитие нашей экономики и социальной сферы в условиях безопасности, максимально благоприятных внешних обстоятельствах», – цитирует его ТАСС. Он подчеркнул, что во внешней политике Москвы нет никакого мессианства: «Мы ищем совпадающие интересы с теми, кто готов делать так, чтобы мировая экономика развивалась на благо всех без исключения стран и народов, ищем общие подходы с теми, кто понимает безальтернативность объединения усилий в борьбе с терроризмом и прочими современными угрозами».

Постхристианские западные ценности

«Если говорить о западных, европейских ценностях, которые нам постоянно приводят в пример, то это, скорее, не те ценности, которые исповедовали деды и прадеды европейцев, а нечто новое, уже осовремененное и вседозволенное, ценности, которые можно охарактеризовать как постхристианские, – заявил Лавров. – И это коренным, принципиальным образом расходится с ценностями, которые в нашей стране передавались из поколения в поколение и которые мы хотим очень бережно хранить и передавать нашим детям и внукам». По его словам, когда от России и от других стран требуют принять эти ценности, «включая вседозволенность и абсолютизацию либеральных подходов к жизни индивидуума», он убежден, что «с человеческой точки зрения, это неприлично, а с точки зрения профессиональных международников, это является колоссальной ошибкой, недопустимой переоценкой собственного влияния на международные отношения» (цитаты ТАСС).

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Отношения с Европой

В отношениях с Европой за последние 12 лет ничего не поменялось, и «любой партнер в Европе рассматривался Брюсселем как долженствующий сделать выбор: либо ты будешь с Европой, либо с Россией», отметил Лавров. «Эта порочная, недальновидная логика, к моему сожалению, доминирует до сих пор», – цитирует его ТАСС. Он напомнил, что в ноябре 2015 г. Евразийская экономическая комиссия предложила Брюсселю установить контакты с Европейской экономической комиссией, но ответа так и не получила. При этом Москва по разным каналам получает информацию, «которая свидетельствует о том, что Евросоюз не рассматривает евразийское экономическое интеграционное движение как полноценное и считает его идеологизированным и продиктованным стремлением России захватывать сферу влияния». Сербия, по его словам, хочет вести переговоры с «Евразэс», однако советник главы европейской дипломатии Федерики Могерини Натали Точчи сказала, что отношения Сербии с Россией – это главный вызов для Сербии с точки зрения соответствия внешней политике ЕС.

Перспективы отношений с США

Возобновление диалога по стратегической стабильности с Россией, разрушенного при уходящем президенте США Бараке Обаме, станет одним из приоритетов России после вступления Трампа в должность, заявил также Лавров. Будущее двусторонних отношений станет понятно только после начала работы новой американской администрации, предупредил министр. По его словам, в Москве следят, как готовится новая администрацию ко вступлению в свои права, и лично он бы «не стал впадать ни в одну, ни в другую крайность». Он подчеркнул, что «у Трампа взгляды особые» на внешнюю политику и «окружающий мир» и в их основе «лежит коренной интерес США, как Дональд Трамп его представляет».

В Москве надеются, что взаимодействие по сирийскому кризису, как и по другим проблемам, будет более эффективным, чем с администрацией Обамы, добавил Лавров. Пока, по его оценке, заявления Трампа и его команды говорят о том, что у новой администрации не будет двойных стандартов в борьбе с международным терроризмом, тогда как до этого американские партнеры, «по сути дела, обманули нас, когда обязались размежевать умеренную оппозицию и "Джебхат ан-Нусру" (террористическая группировка, запрещена в России), а на самом деле "выводили ее из-под удара".

Американские дипломаты и переодевание

Во время второго президентского срока Барака Обамы нарастала "недружественная активность" американских спецслужб, пытавшихся завербовать российских дипломатов. Как передает "Интерфакс", это на итоговой пресс-конференции за 2016 г. заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что полностью МИД не раскрывал статистику "о вербовочных подходах".

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На днях официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала о попытке завербовать российского дипломата, который в США купил лекарства для экс-премьера Евгения Примакова и был задержан для беседы в подвале офиса врача, к которому зашел за этими препаратами.

Комментируя этот рассказ, Лавров отметил, что для попытки завербовать «сотрудника генконсульства, который пришел к врачу забрать оплаченное лекарство для Евгения Максимовича Примакова», надо «иметь специфическую профессиональную наглость и глубокое чувство цинизма и нечистоплотности» (цитаты «Интерфакса»).

«У нас были подходы в апреле прошлого года. Беспрецедентно, на уровне второго человека в посольстве, на уровне советника-посланника был вербовочный подход с предложением сотрудничать», – добавил министр. Еще одному дипломату старшего звена американские спецслужбы, пытаясь сделать вербовочное предложение, «засунули буквально в машину в его отсутствие $10 000 с предложением о сотрудничестве», сказал Лавров. По его словам, эти деньги «были оприходованы нашей бухгалтерией и они сейчас работают на благо российского государства».

ТАСС приводит «известный эпизод, когда переодетый дипломат в парике, с накладными бровями проникал в здание посольства США, отказавшись предъявить удостоверение сотруднику безопасности, ударил его». Министр привел и эпизоды, когда американские дипломаты-мужчины переодевались в женщин. «Все это фиксировались», – отметил министр. РБК передает, что «дипломаты посольства США неоднократно были замечены участвующими в митингах российской оппозиции, в антиправительственных митингах, несанкционированных митингах, в том числе и в переодетом виде», в частности, Лавров привел случай, когда дипломат, одетый женщиной, заходил в здание и там в туалете переодевался в обычный костюм. Сотрудники военного атташата американского посольства, по словам министра, «очень любят ездить по нашей родине на арендованных машинах без дипномеров и ездят по Калининградской, Мурманской, Воронежской областям, замечены были в Чечне, Новороссийске, вдоль границы с Донбассом исколесили все вдоль и поперек» (цитата ТАСС).

«Что касается утверждений, будто американское посольство при президенте Обаме здесь подвергалось каким-то особым гонениям, – не вижу никакого основания в подобных заявлениях», – заявил министр. Несколько эпизодов, которые стали достоянием гласности, американцы попытались представить как охоту на дипломатов США. «Однако на поверку все выглядит совершенно иначе – пресекалась разведывательная деятельность американских представителей, которые работают под дипломатическим прикрытием», – объяснил он.

Перспективы разоружения

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Дональд Трамп надеется на ядерную сделку с Россией в обмен на отмену санкций
Но с таким подходом вряд ли согласятся в Москве, считает эксперт

Москва приветствует стремление Трампа сосредоточиться на вопросах безопасности и создании благоприятных условий для американского бизнеса, сказал также министр. Желание избранного президента, чтобы каждая страна сама отвечала за свое собственное развитие, перекликается с подходом Москвы. В недавнем интервью Трампа Times Лавров, по его словам, не услышал предложение Москве «разоружаться в обмен на снятие санкций». В Москве поняли, что Трамп будет думать, что делать с санкциями, что, кроме того, он считает, что «если с Россией можно делать общеполезные дела, то надо тогда найти выход из этой ситуации» (цитата «Прайма»). «И третья часть гласила: ну среди полезных дел, конечно же, вот я, Дональд Трамп, вижу дальнейшие шаги в области ядерного разоружения. Я здесь не увидел предложения разоружаться в обмен на снятие санкций», – добавил министр. Отвечая на вопрос Times о возможной сделке с Россией, Трамп сказал, что вопрос о ядерном оружии должен стать ее частью, а ядерные арсеналы должны быть «очень значительно сокращены» в обмен на снятие санкций США с России. Трамп в этом интервью также пообещал, что «будет доверять президенту России Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель», однако посмотрит, «сколько это продлится» (цитата «Интерфакса»).

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