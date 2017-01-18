Восемь лет Барака Обамы

Президентство Обамы могло бы войти в историю как одно из самых успешных за последние 100 лет, если бы не поражение Клинтон на выборах.

В пятницу Барак Обама покинет свой пост, в связи с чем интересно подвести итоги его президентства. В США «эпохальными» считают правления тех лидеров, которые после двух сроков смогли обеспечить избрание своего однопартийца в Белый дом. За прошлый век таких было лишь два – демократ Франклин Рузвельт, который стал причиной введения лимита на пребывание на высшем государственном посту, и Рональд Рейган. Проведенные ими реформы были закреплены их последователями.

Около 100 000 избирателей в «колеблющихся штатах» не позволили Обаме оставить Хиллари Клинтон в качестве преемника, что означает: две крупнейшие реформы – медицинская и финансовая – будут коренным образом пересмотрены Дональдом Трампом и контролируемым республиканцами конгрессом.

В 2010 г. Обаме удалось сделать то, что пытались реализовать многие из его предшественников весь прошлый век – начиная с Тедди Рузвельта: коренным образом реформировать американскую систему здравоохранения. С 2014 г. государство выделяет субсидии американцам, недостаточно бедным для Medicaid и недостаточно старым для Medicare (государственные программы медицинского обеспечения), чтобы они могли купить полисы медицинского страхования у частных страховых компаний. Также был введен ряд регуляторных норм: мандат на всеобщее страхование под угрозой штрафа (все жители США должны иметь полис или платить государству штраф за его отсутствие), запрет страховым корпорациям требовать с женщин больше денег за страховку, мандат на средства контрацепции для женщин, запрет отказывать продавать полисы людям с хроническими заболеваниями, разрешение родителям включать своих взрослых детей до 26 лет в семейные полисы и многое другое.

Реформа была принята при ожесточенном сопротивлении республиканцев, которые полагали, что государство не должно вмешиваться в то, какие планы продают частные страховые компании. Часть оппозиции, думаю, основывалась и на скрытом расизме, ведь республиканец Митт Ромни в бытность губернатором Массачусетса провел аналогичную реформу, идея которой была выдвинута, на минуточку, консервативным фондом «Наследие».

В результате реформы около 22 млн человек получили доступ к медицинским услугам, в прошлом году доля незастрахованных людей упала до самого низкого показателя за всю историю – 8,6% жителей США. В ходе реализации реформы возникли проблемы. Например, для небольших региональных рынков медицинского страхования угроза штрафа оказалась незначительной и полисы покупали в основном люди с серьезными проблемами со здоровьем, что привело к резкому росту ежемесячных платежей. Решением могло бы стать одновременное увеличение субсидий на покупку полиса и размера штрафа, но республиканцы твердо намерены вместе с водой выплеснуть и ребенка.

Второе важное достижение Обамы – реформа финансового сектора в 2010 г., которую приняли в качестве ответа на кризис 2008 г. Она существенно ужесточила регулирование финансовых институтов, учредила специальный совет, который отслеживает системные риски, мониторит ситуацию в крупнейших финансовых структурах. Финансовые учреждения теперь имеют значительные резервы, что увеличивает их устойчивость. Также было учреждено Бюро финансовой защиты потребителей, регулирующее продажу финансовых инструментов инвесторам, многие из которых раньше становились жертвами политики Уолл-стрит.

Республиканцы выступали против этой реформы из-за чрезмерных ограничений для бизнеса, которые могли негативно сказаться на экономическом развитии. Но США переживают девятый год экономического роста, в прошлом году рост ВВП составил 1,5%, неплохой показатель для столь большой экономики, в декабре прошлого года безработица достигла 4,6%, самого низкого показателя с августа 2007 г. Отмена части регуляторных норм закона Додда – Франка может привести к кратковременному ускорению темпов роста, но потом – к новому кризису, если финансовые компании вернутся к крайне рискованным инвестициям.

В сфере внешней политики Обама достиг ряда успехов. Он заключил соглашение по ядерной программе Ирана, которое дало доступ международным инспекторам к его ядерным объектам. Кстати, оно выгодно и России, так как мы заинтересованы в экономическом сотрудничестве с этой страной после отмены ряда санкций, ранее наложенных на нее. Трамп заявлял о намерении пересмотреть это соглашение, впрочем, Рекс Тиллерсон, кандидат на пост госсекретаря, и Джеймс Мэттис, будущий министр обороны, выступали за сохранение этой сделки. Кроме того, Обама проявил разумную сдержанность в использовании военной силы за рубежом, за что подвергся уничтожающей критике со стороны республиканцев. Он не использовал крупные наземные силы США в операциях в Ливии и Сирии, предоставив другим странам эту роль.

Президентство Обамы могло бы войти в историю как одно из самых успешных за последние 100 лет, если бы не поражение Клинтон на выборах. Значительная часть наследия Обамы, видимо, будет разрушена Трампом.

Автор – доцент Финансового университета при правительстве РФ