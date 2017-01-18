Маккейн оценил политику Путина и ее результаты

Президент Владимир Путин управляет страной, у которой 15-я по величине в мире экономика, и при этом он стал одним из главных игроков на Ближнем Востоке, считает сенатор-республиканец от Аризоны Джон Маккейн, председатель комитета по обороне Сената. Он сказал в интервью MSNBC, что Путин самым умным образом провел игру со слабыми картами на руках, делал, что ему нужно, не церемонясь, и добился результатов. Очень важным он считает то обстоятельство, что Россия, Иран и Турция приглашают США на мирную конференцию по Сирии в Астане. «США даже не являются участниками, их пригласили, - подчеркнул Маккейн. - Вот до чего дело дошло».

По мнению Маккейна, амбиции Путина не соответствуют приоритетам США, он «опаснее, чем ИГИЛ» («Исламское государство», ИГ, запрещено в России), и на самом деле российский лидер преследует цель - «восстановить российскую империю».

Сенатор обратил внимание, что Путин использовал ВВС, «чтобы бомбить больницы и умеренную оппозицию в Алеппо», при этом «спокойно смотрел», как ИГ снова вернуло контроль над Пальмирой. Ранее представители руководства России настаивали, что в заблокированной союзниками Башара Асада восточной части Алеппо находятся преимущественно террористы, а США не смогли выполнить обещание организовать размежевание в Сирии действительно умеренной оппозиции и террористических группировок.

Путин присоединил Крым и добился разделения некоторых стран, в том числе Грузии и Украины, с целью восстановить Российскую империю, продолжил Маккейн. Поэтому он думает, что сотрудничество США с нынешним руководством России невозможно ни в какой сфере, включая борьбу с ИГ или противостояние с Китаем. По мнению Маккейна, с Путиным можно сотрудничать по образцу политики Рейгана, принуждая к миру силой, что означает, что в первую очередь США должны укрепить свою военную мощь. Он напомнил, что за последние восемь лет обороноспособность страны уменьшалась из-за политики администрации Обамы и финансирование армии сократилось на 21%. При этом страны НАТО, от которых избранный президент Дональд Трамп потребовал увеличить расходы на оборону, уже начали их наращивать «благодаря политике Путина», считает Маккейн. Он раскритиковал обещание Трампа отказаться от обязательства США защищать страны НАТО, которые недостаточно вкладываются в укрепление обороноспособности, и заявил, что нападение на любую страну НАТО означает нападение и на Америку. Штатам следует встревожиться из-за того, что Путин «сокращает военный разрыв» между США и Россией, считает также сенатор.

Уходящий глава Пентагона Эш Картер ранее заявил, что считает возможным сотрудничество с Россией там, где интересы Москвы и Вашингтона совпадают, например по борьбе с ядерными амбициями КНДР. Сотрудничество по Сирии он назвал невозможным по этой же причине.