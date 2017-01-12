Будущий министр обороны США не надеется на сотрудничество с Путиным

Джеймс Мэттис, кандидат на пост министра обороны США в администрации избранного президента Доналда Трампа, заявил, что ищет стратегию противостояния России. «Мне бы хотелось собраться с новым советом по национальной безопасности для разработки стратегии по противостоянию России», - заявил будущий глава Пентагона.

Мэттис также добавил, что почти не надеется на преодоление Вашингтоном и Москвой нынешней напряженности и налаживание ими конструктивного сотрудничества. «У меня чрезвычайно скромные ожидания насчет областей сотрудничества с господином Путиным», - заявил претендент на должность шефа Пентагона.

Отставной генерал Мэттис отказался уточнить, поддерживает ли он идею дальнейшего ужесточения односторонних американских санкций в отношении России. Он предложил дождаться завершения формирования новой администрации США и выработки ею позиции на этот счет.