Кандидат в министры обороны США Мэттис обвиняет Россию в попытках подорвать НАТО

Кандидат на пост министра обороны США Джеймс Мэттис обвинил Россию в попытках подорвать НАТО.

«Самое важное сейчас - четко осознать, с чем мы имеем дело в лице мистера Путина, понять, что он пытается разрушить Североатлантический альянс, и предпринять шаги - дипломатические, экономические, военные и союзнические - для защиты своих интересов», - передает его слова Reuters.

Комментируя перспективы российско-американских отношений, он заявил, что у США «есть длинный список попыток взаимодействовать с Россией в позитивном ключе, но у нас относительно короткий список успехов в этом отношении», передает RT.

По его мнению, НАТО является самым успешным военным альянсом в мировой истории.