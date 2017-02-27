Силуанов и Голодец открестились от «маневра Орешкина»

Предложение Минэкономразвития снизить ставку страховых взносов с одновременным повышением НДС не было проработано с Минфином и может привести к серьезному падению доходов бюджета, заявил на Сочинском форуме министр финансов Антон Силуанов. Все налоговые новации должны соответствовать трем критериям, перечислил министр: не приводить к изменению нагрузки на бизнес, стимулировать рост собираемости, способствовать упрощению налогового администрирования.

Негативно относится к предлагаемому маневру и вице-премьер Ольга Голодец: «Любые поспешные решения, которые принимаются без должного просчета, приводят к отрицательному экономическому результату, я уже не говорю о социальном» (цитаты по «Интерфаксу»). По ее словам, вместо постоянных кардинальных изменений необходимо выработать «спокойную стратегическую модель»: «Я целиком выступаю за эволюционный подход».

Минэкономразвития, возглавляемое Максимом Орешкиным, предложило правительству налоговый маневр 21/21 (есть и варианты: 20/22, 22/22, 21/22): снижение ставки страховых взносов с 30 до 21% при одновременном повышении НДС с 18 до 21%. Изначально с этой идеей выступал Минфин, когда Орешкин работал там заместителем министра, она обсуждалась с лета 2016 г.

Маневр призван поддержать экспортеров и тем самым, за счет увеличения чистого экспорта, дать толчок экономическому росту: снижение издержек на труд повышает конкурентоспособность экспортеров, которые не платят НДС, – нагрузка переносится на импортеров и на население. Эффект сопоставим с девальвацией национальной валюты, поэтому подобный маневр называют «фискальной девальвацией». Это теоретическая рекомендация европейской «тройки» кредиторов – ЕЦБ, Еврокомиссии и МВФ – для ряда стран еврозоны, которым из-за единой валюты невозможно поддержать свою конкурентоспособность путем ослабления курса. Ни одна страна этот маневр в полной мере так и не реализовала, констатируют Еврокомиссия и МВФ, признавая, что существенного позитивного эффекта на экономику он оказать не может.

Маневр в варианте 21/21 приводит к выпадению доходов федерального бюджета на 548 млрд руб. (0,6% ВВП), следует из рабочей версии расчетов Минэкономразвития. К потере доходов приводит любая конфигурация маневра, посчитала Александра Суслина из Экономической экспертной группы: от 180 млрд руб. при маневре 22/22 до 600 млрд руб. при маневре 20/22.

Маневр означает демонтаж страховой пенсионной системы, указывал высокопоставленный чиновник: поступления взносов в Пенсионный фонд сократятся и финансировать пенсии придется федеральному бюджету. При этом маневр ускоряет инфляцию: повышение НДС на 1 п. п. ведет к росту индекса потребительских цен на 0,4-0,6 п. п., что может в том числе потребовать дополнительных расходов бюджета на социальную поддержку. При очевидных минусах достижимость целей маневра сомнительна: поддержке экспортеров он вряд ли поспособствует, его главные бенефициары – сельское хозяйство, бюджетный сектор и сектор госуправления, следует из материалов Минэкономразвития. Реалистичность еще одной цели маневра – стимулирование выхода предприятий из тени за счет снижения ставки взносов – тоже нереалистична, сомневался высокопоставленный федеральный чиновник: ноль меньше 20%.

Президент Владимир Путин поручал правительству в течение 2017 г. обсудить предложения по новой настройке налоговой системы, чтобы в 2018 г. принять необходимые поправки в Налоговый кодекс и с 2019 г. ввести их в действие. Но теперь президент требует ускориться, рассказал на Сочинском форуме первый вице-премьер Игорь Шувалов: «Мы думали, что по налоговым законопроектам нужно провести работу до конца 2017 г. Но уже сейчас видим, что президент от нас требует и просит, чтобы работа была проведена чуть быстрее» (цитата по «Интерфаксу»). Помимо маневра со взносами и НДС обсуждается реформа НДФЛ. Но все текущие предложения по налогам – это всего лишь предложения, заявил Шувалов: «Многие эксперты имеют свое мнение о том, какой должен быть НДС, НДФЛ или налог на прибыль предприятий. Имеет смысл обсуждать только общую налоговую рамку. Как только сделаем эту работу, мы ее представим».