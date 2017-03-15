Налог на бедных

Поручив правительству рассмотреть основные варианты предстоящей налоговой реформы уже в 2017 г., президент Владимир Путин выпустил бюрократического джинна из бутылки. Теперь чиновники соревнуются в представлении разных вариантов изменений налоговых условий. Но в эпицентре риска от обсуждаемых идей пока оказываются наименее защищенные люди.

Например, Минэкономразвития обсуждает повышение ставки НДФЛ до 15% с фактической возможностью ее снижения для тех, кто будет добровольно отчислять часть зарплаты в систему индивидуальных пенсионных накоплений (ИПК). Чем большую часть зарплаты направлять на взнос, тем меньше налог на доходы. Он будет варьироваться от 15% для тех, кто не участвует в ИПК, до 10% для тех, кто отчисляет на будущую пенсию 10% заработка.

Это плата за проблему, созданную чиновниками в 2014 г., когда они впервые заморозили накопительную часть пенсии ради сокращения дефицита бюджета, подорвав доверие населения к пенсионной системе. На смену обязательным пенсионным накоплениям Минфин и ЦБ предлагают систему ИПК. Но кто-то не захочет еще раз рисковать своими сбережениями, а кто-то просто не сможет – откладывать на пенсию нечего. Реальные доходы падают уже третий год подряд, у половины населения нет сбережений вообще, а те, у кого они еще есть, понемногу их проедают. Стимулом могут стать налоговые льготы по НДФЛ, но денег на них у регионов нет. Найти их можно, подняв ставку НДФЛ для всех, но те, кто живет бедно, станут еще беднее.

Еще одна ошибка чиновников, которую придется оплатить простым налогоплательщикам, – налоговый маневр, предлагаемый экономическим блоком: рост НДС в обмен на снижение страховых взносов и отмену «хвоста» и 10% льготной ставки по НДС. Увеличение НДС приведет к ускорению инфляции на 2%, считает Минфин. Цены вырастут больше, предупреждают эксперты, а это еще один удар по беднейшим слоям населения, которые больше половины доходов тратят на еду. Оставшиеся деньги уходят на постоянно растущие обязательные платежи – на капремонт, соплатежи на здравоохранение и образование, перечисляет Лилия Овчарова из НИУ ВШЭ.

Маневр должен снизить слишком высокую нагрузку на фонд оплаты труда. Выросла она в 2011 г., когда, несмотря на протесты бизнеса и экономического блока, правительство повысило ставку на взносы на 8 п. п. до 34% (сейчас действует ставка 30%), чтобы снизить дефицит ПФР. Но бизнес еще больше ушел в тень (по оценкам Минфина, занятость в формальном секторе экономики снизилась с 50,6% в 2008 г. до 44,5% в 2016 г.), а эффективная ставка страховых взносов вырастет до 28,4% в 2019 г. с 21,2% в 2008 г., оценивает Минфин.

Повышая налоги, правительство и Кремль предлагают населению оплатить свои прошлые ошибки. Люди могут смириться с необходимостью долгие годы жить все хуже и хуже, расплачиваясь за действия или бездействия власти. Но не следует лишать народ действительно необходимого ради удовлетворения мнимых потребностей государства, предупреждал французский философ Шарль Монтескье еще в XVIII в.