Налог в камуфляже
- Мария Железнова
- / Ведомости
Непопулярное решение – повышение налога на доход во времена падения доходов – нельзя сделать популярным, даже если попытаться закамуфлировать его под заботу о гражданах. Идея Минэкономразвития снижать ставку НДФЛ тем, кто будет добровольно отчислять процент с зарплаты в систему пенсионных накоплений, больше похожа на маскировку повышения НДФЛ, чем на стимулирование сбережений, и больнее всего ударит по наименее защищенным.
Проект сейчас выглядит так: тем, кто согласен добровольно перечислять 10% заработка на накопительную пенсию (сейчас 6%), государство готово снизить ставку НДФЛ до 10% с нынешних 13%. От тех, кто хочет платить 13% НДФЛ, государство будет добиваться хотя бы 4% на накопительную пенсию. Тем, кто не хочет откладывать и 4%, государство выставит НДФЛ в размере 15%. Предполагается, что накопления на будущую старость покажутся достойным основанием для сокращения доходов в настоящем. Что по замыслу авторов концепции будет стимулировать накопления и снимет с государства часть ответственности за бедную старость (практически неминуемую при кризисе пенсионной системы в ее нынешнем виде из-за разбалансировки демографической пирамиды).
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров