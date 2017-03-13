От редакции
Статья опубликована в № 4278 от 13.03.2017 под заголовком: От редакции: Налог в камуфляже

Налог в камуфляже

Как повысить НДФЛ под предлогом стимулирования пенсионных накоплений

Непопулярное решение – повышение налога на доход во времена падения доходов – нельзя сделать популярным, даже если попытаться закамуфлировать его под заботу о гражданах. Идея Минэкономразвития снижать ставку НДФЛ тем, кто будет добровольно отчислять процент с зарплаты в систему пенсионных накоплений, больше похожа на маскировку повышения НДФЛ, чем на стимулирование сбережений, и больнее всего ударит по наименее защищенным.

Проект сейчас выглядит так: тем, кто согласен добровольно перечислять 10% заработка на накопительную пенсию (сейчас 6%), государство готово снизить ставку НДФЛ до 10% с нынешних 13%. От тех, кто хочет платить 13% НДФЛ, государство будет добиваться хотя бы 4% на накопительную пенсию. Тем, кто не хочет откладывать и 4%, государство выставит НДФЛ в размере 15%. Предполагается, что накопления на будущую старость покажутся достойным основанием для сокращения доходов в настоящем. Что по замыслу авторов концепции будет стимулировать накопления и снимет с государства часть ответственности за бедную старость (практически неминуемую при кризисе пенсионной системы в ее нынешнем виде из-за разбалансировки демографической пирамиды).

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