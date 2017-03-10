Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4277 от 10.03.2017 под заголовком: Налог вырастет и уйдет на пенсию

Минэкономразвития обсуждает снижение ставки НДФЛ для тех, кто копит на пенсию

  • Елизавета Базанова,
  • Александра Прокопенко
  • / Ведомости
Предложение Минэкономразвития рассчитано на тех, кому есть что откладывать, но таких людей в России не очень много
Предложение Минэкономразвития рассчитано на тех, кому есть что откладывать, но таких людей в России не очень много
Eric Gaillard / REUTERS

Чтобы стимулировать россиян самих копить себе на пенсию, Минэкономразвития обсуждает возможность повышать или снижать ставку НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК; см. врез на стр. 05) – ее разработали ЦБ и Минфин. Чем большую часть зарплаты человек откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ и наоборот, рассказали «Ведомостям» пять федеральных чиновников. Те, кто откладывать деньги на пенсию не захочет, будут платить 15% НДФЛ, рассказывают трое из них, а те, кто будет направлять на накопления 10% зарплаты, и НДФЛ будут платить по ставке 10%. 13%-ная ставка сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты.

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Расчеты не окончательные, знает один из чиновников, а сама идея обсуждается только внутри Минэкономразвития. К 15 марта председатель правительства Дмитрий Медведев поручил доработать предложения о плане действий правительства до 2025 г., войдет ли в него налогово-пенсионная идея, не ясно. Но она нравится первому зампреду правительства Игорю Шувалову, рассказывает один из чиновников. В Минэкономразвития такой информации нет, говорит представитель министерства. Его коллега из Минфина отказался от комментариев. ЦБ не знаком с такой инициативой, сообщил его представитель, в случае поступления ЦБ будет готов ее рассмотреть.

Официально предложения Минэкономразвития в аппарат Шувалова не поступали, говорит его представитель. Вопрос «нравится – не нравится» преждевременен, еще идет дискуссия, продолжает он, в правительстве идет обсуждение налоговой конструкции вместе со страховыми взносами и результат может быть разным в зависимости от того, как оно завершится.

Система ИПК должна заменить государственную накопительную систему: вместо обязательных взносов работодателя – добровольные взносы работника. Но стимулировать копить на пенсию можно с помощью налоговых льгот, говорят чиновники. ЦБ согласен, что стимулировать участие в ИПК нужно через налоги, отмечает его представитель.

У Минфина было собственное предложение – вычет по НДФЛ на суммы взносов в ИПК, но не более 6%: например, при взносе в 6% НДФЛ не будет взиматься с каждых 6 руб. из 100 руб.

Что такое ИПК

Весь уплаченный взнос в ПФР (сейчас 22%) будет направляться в распределительную систему. Людей к системе ИПК подключат автоматически, выйти можно по личному заявлению. По умолчанию устанавливается взнос в 0%. Его размер не ограничен, у тех, кто не определится, взнос начнет расти на 1 п. п. в год, пока не достигнет 6%. Увеличивать или уменьшать его периодически можно.

От идеи больше всего пострадают беднейшие, предупреждает Александра Суслина из Экономической экспертной группы: система накоплений у таких людей наименее востребована, а нагрузка на них вырастет сильнее всего. В одном из предложений Минэкономразвития уже предлагало повысить НДФЛ до 15%, но вместе с введением вычета для беднейших.

Налоговая ставка должна мотивировать, а не штрафовать, считает президент Альянса пенсионных фондов Сергей Беляков. Несправедливо, согласен президент НАПФ Константин Угрюмов: человек должен сознательно формировать накопления. Предполагалась, что система ИПК будет именно добровольной, напоминает чиновник.

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НДФЛ взимается не только с зарплат, но и с других доходов, говорит другой чиновник, например с продажи имущества, для этих людей нагрузка вырастет просто так.

Откладывать могут люди с заработком свыше 50 000 руб. в месяц, сказал Беляков, нельзя заставить нести деньги, которых нет. В январе 2017 г., по данным Росстата, средняя номинальная зарплата – чуть больше 35 000 руб. Люди сокращают сбережения: доля доходов, направленных на сбережения, за январь – ноябрь 2016 г. составила 10%, почти на четверть ниже, чем за тот же период 2015 г. Людям с низкими доходами не с чего копить, а люди со средними или высокими начали либо меньше сберегать, либо тратить сбережения, фиксировала Высшая школа экономики. Увеличили сбережения лишь 11%, 12% тратят их, еще четверть перестала сберегать либо сберегает меньше, а более чем у половины россиян сбережений как не было, так и нет.

Проблемы могут возникнуть и с администрированием, предупреждает чиновник: если человек работает сразу в нескольких местах и везде выплачивает разную долю зарплаты на ИПК, ставка НДФЛ будет разной, это может вызвать к жизни схемы ухода от налога.

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Пока предложение выглядит как регрессивное налогообложение: чем выше доход, тем ниже ставка, удивлен чиновник. Или способ повысить НДФЛ для большинства населения, подхватывает другой чиновник: не будет ли честнее просто объявить о повышении НДФЛ?

Предложение интересное, защищает Минэкономразвития исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев, сейчас главный вопрос – как сделать участие в ИПК привлекательным без существенного выпадения доходов региональных бюджетов.

Мера все равно ударит по региональным бюджетам, предупреждает Суслина: за последние 11 лет доля НДФЛ в собственных доходах регионов выросла с 29% почти до 38% в 2016 г. Понижение НДФЛ на 1 п. п. приводит к 210 млрд руб. выпадающих доходов, подсчитывал Минфин.

Строить модели пенсионной системы без понимания, какой будет налоговая система и ситуация с бюджетом через несколько лет, неправильно, заключает Угрюмов.

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