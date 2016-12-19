Введение прогрессивной шкалы НДФЛ сейчас чревато большими рисками – Силуанов

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ в ближайшие годы усложнит администрирование и создаст риски падения сборов, пока этот вопрос рассматривать нецелесообразно, считает министр финансов Антон Силуанов.

«Я бы не торопился с таким решением», – заявил он, выступая на съезде РСПП в Москве.

«Говорят – давайте сделаем прогрессивный налог, больше денег соберем, сделаем дополнительные льготы по НДФЛ одновременно для категорий с невысокими доходами. В принципе, экономически это нулевая примерно операция, мы такие расчеты делали. Но дело даже не в этом. Если мы введем прогрессию, то помимо того, что мы усложним администрирование, у нас большой риск того, что тот, кто сегодня платит НДФЛ – а у нас достаточно высокий показатель собираемости этого налога (нам бы еще страховые взносы снизить, тогда будет еще выше, потому что выйдут из тени фонды оплаты труда, что позволит увеличить [собираемость] и НДФЛ, и страхвзносов), – так вот, если мы будем сейчас делать прогрессию на НДФЛ, есть большие риски, что мы будем собирать не больше, а, может быть, и меньше», – сказал Силуанов.

В связи с этим в ближайшие годы менять условия налогообложения НДФЛ нецелесообразно: нужно принять меры по обелению зарплат, по увеличению собираемости страховых взносов, считает Силуанов. «И сейчас вдруг выходить с предложением прогрессии по НДФЛ – мне кажется, это дело не сегодняшнего времени», – заявил он.

Ранее Силуанов говорил, что Минфин подготовит предложения по изменению налоговой системы, в том числе по прогрессивной шкале налогообложения, к 2018 г., когда стабилизируется ситуация в экономике.