Правительство изучает вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ для борьбы с бедностью

Правительство обсуждает вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ для борьбы с бедностью, сообщила журналистам вице-премьер Ольга Голодец.

По ее словам, «для преодоления бедности освобождение в нижней шкале от НДФЛ является одним из важнейших шагов. У нас эта мера просчитана, и мы ее сегодня обсуждаем».

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что возможность введения в России прогрессивной шкалы подоходного налога можно рассмотреть после 2018 г., когда стабилизируется ситуация в экономике.

Голодец также добавила, что правительство заложило в бюджет на 2017 г. и плановый период 2018–2019 гг. мероприятия по борьбе с бедностью и повышению уровня доходов населения.

Она пояснила, что повысить уровень доходов населения планируется прежде всего за счет единовременной выплаты в 5000 руб. пенсионерам, индексации пенсий в феврале по инфляции за 2016 г. и повышения заработных плат бюджетникам в рамках майских указов президента России.

Вместе с тем она отметила, что повышение доходов населения зависит также от изменения экономической ситуации в стране. «Реальная зарплата зависит от реальной экономики. Поэтому если будут изменения в экономическом секторе, тогда мы вправе надеяться на изменение ситуации с заработными платами. Сегодня экономический блок предпринимает все усилия для того, чтобы изменить действующие тренды в нашей экономике», – сказала Голодец.