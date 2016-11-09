Налоговые каникулы могут получить только репетиторы, домработницы и няни

Провести амнистию частных предпринимателей правительство предлагало еще в антикризисном плане 2016 г. Для всех, кто получает доход от незаконного бизнеса и уведомит об этом налоговиков, чиновники предлагали установить налоговые каникулы на три года, а заодно освободить от страховых взносов. Правда, в сентябре президент Владимир Путин ограничил срок каникул и поручил освободить самозанятых от налогов и взносов только на два года.

Но и эти каникулы решено ограничить – в 2017–2018 гг. их смогут получить только репетиторы, домработницы, няни и сиделки. Такие поправки Минфина в Налоговый кодекс в понедельник поддержала комиссия по законопроектной деятельности («Ведомости» ознакомились с копией), рассказали федеральный чиновник и участник заседания комиссии. Но в поручениях президента таких ограничений не было, говорит чиновник. Представитель Минфина не ответил на запрос. Надо с чего-то начинать, пробовать, как механизм будет работать, заявил во вторник в Госдуме министр труда Максим Топилин: «Коллеги считают, что это самые распространенные виды самозанятости, на которых можно было бы попробовать поэкспериментировать». Нужно доработать законопроект в Госдуме, говорит представитель Минэкономразвития, распространив новый режим на широкий перечень видов деятельности.

Чтобы воспользоваться амнистией, достаточно записаться в реестр налоговой службы и в первые два года не платить НДФЛ и страховые сборы, следует из законопроекта. Правда, у предпринимателей, воспользовавшихся 0% ставкой по взносам, два года не будут формироваться пенсионные права, следует из законопроекта. Сейчас индивидуальные предприниматели, зарабатывающие меньше 300 000 руб., должны платить в Пенсионный фонд 26% годового МРОТа, а также дополнительно 1% выше порога, но не больше 154 852 руб. в 2016 г. В ФОМС они платят еще 3796 руб. за год (5,1% от 12 МРОТов).

Кому патент Патентная система выгоднее налоговых каникул (перейти на нее могут индивидуальные предприниматели, нанимающие не больше 15 человек и с годовым доходом не более 60 млн руб.), говорит индивидуальный предприниматель. Патент освобождает от выплаты НДФЛ, НДС и налога на имущество. Больше и видов деятельности, по которым можно получить патент, – в кодексе их 63, а в Москве 80. По данным ФНС на июль 2016 г., 313 патентов было выдано на оказание услуг по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства, 5677 патентов – на оказание услуг по репетиторству и 1453 патента по присмотру и уходу за детьми и больными, парикмахеры получили 8542 патента, занимающиеся монтажными работами – 8808, а по бытовым услугам – 2638.

Из-за теневой занятости только ПФР недополучает около 500 млрд руб. в год, признавал Топилин. В 2015 г., по его оценкам, взносы не платились за 15 млн человек. Участников теневого рынка труда может быть даже больше – около 20 млн человек, или почти 30% занятых, оценивает Андрей Покида из РАНХиГС, из них 8 млн полностью исключены из официальной экономики. Более половины граждан хотя бы раз в месяц оплачивали услуги или товары неофициально, такие расходы достигают 4 трлн руб. в год. По данным Росстата, на фоне снижения занятости в крупном, среднем, а также в наблюдаемых малом и микробизнесе занятость в неформальном секторе растет – с 15,3 млн в 2010 г. до 16,1 млн человек на июнь 2016 г. (22,1% от общего числа занятого населения). Зарегистрированных индивидуальных предпринимателей значительно меньше, следует из данных ФНС, – 3,5 млн человек.

Законопроект предлагает слишком узкий перечень видов деятельности, жалуется бизнес-омбудсмен Борис Титов. Из 46 видов деятельности он распространяется только на три, продолжает он, не учитывает ремесленников, тех, кто оказывает бытовые услуги, например ремонтирует обувь. Это очень узкий круг, согласен вице-президент Института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев. Меньше 5% от всех самозанятых, говорит Олеся Сапа из «Опоры России», самые распространенные виды деятельности среди самозанятых – работа фитнес-тренером и парикмахером. С одной стороны, правительство хочет вывести как можно больше людей из тени, а с другой – само же и ограничивает для них такую возможность, жалуется она. В такой редакции это уход от решения проблемы, согласен Титов, это профанация поручения президента.

Сами условия, на которых самозанятым предлагают зарегистрироваться, непредсказуемы, говорит Сапа. Не ясно, что им делать через два года – оставаться самозанятыми или регистрироваться как индивидуальный предприниматель. Но самозанятые – это именно те, кто сам себя обеспечивает, особенно в условиях кризиса, а не занимается бизнесом, говорит Буев. Доходы самозанятых обычно невелики, поэтому они едва ли захотят регистрироваться – через два года платить налог все равно придется. А регистрация в качестве предпринимателя увеличит административную нагрузку – проверяют, приходится отчитываться, предупреждает предприниматель Андрей Панин.

Пугает неопределенность, люди опасаются, что может вырасти налоговая нагрузка, говорит Буев. Например, из-за повышения МРОТа предпринимателям придется в 2017 г. больше платить в ФОМС и ПФР – от 27 900 до 191 790 руб. (в 2016 г. – от 23 153 до 158 648 руб.). По оценкам Минэкономразвития, из-за этого могут сняться с учета 10% предпринимателей, это снизит поступления во внебюджетные фонды в 2017 г. на 12,3 млрд руб. Когда в 2013 г. был повышен фиксированный социальный взнос, число индивидуальных предпринимателей сократилось почти на 500 000 человек.