Минэкономразвития предлагает мораторий на рост страховых взносов для предпринимателей

Такое предложение содержится в законопроекте Минэкономразвития, опубликованном на regulation.gov. Сейчас индивидуальные предприниматели, зарабатывающие меньше 300 000 руб., должны платить в Пенсионный фонд 26% годового МРОТа, а также дополнительно 1% выше порога, но не больше 154 852 руб. в 2016 г. В ФОМС индивидуальные предприниматели платят еще 3796 руб. за год (5,1% от 12 МРОТов).

Но с июля 2016 г. МРОТ был увеличен с 6204 до 7500 руб., а с ним в 2017 г. вырастут и взносы. С января 2017 г., пишет Минэкономразвития в пояснительной записке к проекту, они составят от 27 900 до 191 790 руб. (в 2016 г. – от 23 153 до 158 648 руб.). Таким образом, нагрузка на предпринимателей вырастет на 21%.

Мораторий обойдется в 2017 г. внебюджетным фондам в 20,9 млрд руб., подсчитало Минэкономразвития, исходя из числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Но рост нагрузки заставит их уйти в тень, что скажется на доходах: снятие с учета 10% предпринимателей снизит поступления во внебюджетные фонды в 2017 г. на 12,3 млрд руб. Мораторий же будет способствовать росту числа предпринимателей, пишет Минэкономразвития, что пополнит фонды на 5 млрд руб. в год. Это поможет бороться с ростом числа нелегальных предпринимателей, объясняет федеральный чиновник. Замечания и предложения по проекту не поступали, утверждает представитель Минэкономразвития. Но более высокий МРОТ означает и более высокие пенсии для самозанятых, напоминает представитель Минтруда, доходы ПФР сформированы с учетом МРОТа в 7500 руб., такой подход согласован и одобрен правительством. Представитель Минфина на запрос «Ведомостей» не ответил.

Меры поддержки Некоторые меры поддержки индивидуальных предпринимателей уже одобрены – например, освободить до 2019 г. от подоходного налога всех, кто незаконно получает доход от бизнеса, но уведомит об этом налоговиков. А купившим патенты или выплачивающим ЕНВД Минфин предоставит вычет на покупку кассовой техники.

Сейчас из-за «теневой занятости» ПФР недополучает около 500 млрд руб. в год, признавал на прошлой неделе министр труда Максим Топилин. В 2015 г., по его оценкам, взносы не платились за 15 млн человек. Участников теневого рынка труда может быть даже больше: около 20 млн человек, или почти 30% занятых, оценивал Андрей Покида из РАНХиГС, из них 8 млн полностью исключены из официальной экономики. Более половины граждан хотя бы раз в месяц оплачивали услуги или товары неофициально, такие расходы достигают 4 трлн руб. в год. По данным Росстата, на фоне снижения занятости в крупном, среднем, а также в наблюдаемых малом и микробизнесе занятость в неформальном секторе растет – с 15,3 млн в 2010 г. до 16,1 млн человек на июнь 2016 г. (22,1% от общего числа занятого населения).

На индивидуальных предпринимателей приходится не более 1,9% взносов в ПФР (см. график). Так, в 2015 г. из 3,8 трлн руб. поступлений самозанятые заплатили 75,4 млрд, следует из законопроекта об исполнении бюджета ПФР за 2015 г. На 1 октября 2016 г. ПФР от индивидуальных предпринимателей получил 56,8 млрд руб. из 2,9 трлн, сообщил представитель фонда, отказавшись от других комментариев.

В случае моратория внебюджетным фондам понадобится дополнительный трансферт из бюджета, предупреждает Александра Суслина из Экономической экспертной группы. По оценкам Минэкономразвития, он составит 30 млрд руб. за 2017–2018 гг. при условии роста числа зарегистрированных предпринимателей. С начала 2015 г. по 1 сентября 2016 г. их стало больше на 5,1%, свидетельствуют данные ФНС.

Бизнесу нужна поддержка: покупательная способность населения и экономика падают, а нагрузка на бизнес, напротив, растет, говорит вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. В таких условиях самозанятому населению выгоднее оставаться в тени, продолжает он. Реальные затраты на страховые взносы достигают 10% от всей выручки, говорит предприниматель Андрей Панин. Когда в 2013 г. был повышен фиксированный социальный взнос, число индивидуальных предпринимателей сократилось почти на 500 000 человек, вспоминает вице-президент Института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев. Снижение нагрузки на них может стать хорошей антикризисной мерой, продолжает он: особенно для предпринимателей в небольших городах и селах, где годовые обороты составляют всего 300 000–500 000 руб. Мораторий – одна из немногих идей, которые действительно могут поддержать экономическую активность, считает Суслина.