Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4188 от 24.10.2016 под заголовком: 20 000 руб. не налог на тунеядство

Власти хотят обязать неработающих граждан оплачивать социальные услуги

Мера спорная, несвоевременная и очень рискованная, единодушны эксперты
  • Александра Прокопенко,
  • Ольга Кувшинова
  • / Ведомости
Российские власти решили собрать деньги с теневого сектора экономики
Российские власти решили собрать деньги с теневого сектора экономики
PHOTOXPRESS

Чиновники обсуждают, как неработающие или занятые в сером секторе экономики граждане должны оплачивать социальную инфраструктуру. Взнос с них может составить 20 000 руб. в год, считает министр труда и социальной защиты Максим Топилин: «Это нормально, маловато даже» (здесь и далее цитаты чиновников по «Интерфаксу»).

«Речь идет о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не зарегистрирован [безработным] и в то же время пользуется социалкой», – заявил председатель правительства Дмитрий Медведев, но призвал не называть этот платеж «налогом на тунеядство». По Конституции человек может не работать, напомнил премьер: «У нас нет ответственности, как в советские времена, в том числе уголовной, за тунеядство».

Человек легально работает, когда он заплатил подоходный налог, объяснил Топилин, за год, если считать налог с МРОТ, это 11 700 руб.; взносы за занятых в сером секторе в Фонд обязательного медицинского страхования платит региональный бюджет, 8000–9000 руб., вот и получается 20 000 руб.

Обязательное медицинское страхование без поддержки не справится
Чиновники решили повысить отчисления на ОМС до 5,9% в 2019 году
Дыра в бюджете фонда возникает из-за майских указов

Такой сбор может коснуться только трудоспособных граждан, успокоил министр, но законопроекта пока не существует и нет сроков, когда он должен появиться.

Законопроект не только существует, но и обсуждается между ведомствами, знает чиновник финансово-экономического блока, идея обсуждалась в пятницу на совещании у социального вице-премьера Ольги Голодец.

Но пока нет ни параметров платежа, ни четкого понимания, кто его должен платить, говорит чиновник финансово-экономического ведомства: самая многочисленная категория плательщиков – те, кто занят в неформальном секторе.

В Пенсионном фонде более 140 млн записей, можно посмотреть, от кого не поступают взносы, и как-то их выявлять, полагает чиновник. Сбор с занятых в неформальном секторе не должен превышать взносов с индивидуальных предпринимателей (см. врез), считает он. Отдельный вопрос, как администрировать этот сбор, рассуждает чиновник.

Представитель Голодец оставил без комментариев вопрос про совещание о социальном платеже неработающих.

Что платит индивидуал

Взносы индивидуальных предпринимателей в 2016 г. во внебюджетные фонды при годовом доходе, не превышающем 300 000 руб. (в том числе при отсутствии деятельности или прибыли), составят 23 153 руб.: 19 356 руб. – в ПФР и 3797 руб. – в ФОМС. Сверх дохода в 300 000 платится еще 1% в ПФР.

Исходя из данных Росстата, к «невидимым» работникам относятся 16,2 млн человек, или почти 23% всех занятых в экономике: они считаются занятыми, но не числятся работниками ни крупных и средних, ни малых и микропредприятий (включая индивидуальных предпринимателей и их наемных работников).

Неформальная занятость в России последовательно росла последние 15 лет – при сокращении рабочих мест в белом секторе экономики. За 2006–2015 гг. число всех занятых в экономике возросло на 3,5 млн человек, или на 5% (до 72,3 млн): примерно на две трети этот рост обусловлен повышением экономической активности населения и на треть – сокращением безработицы. За тот же период занятость на крупных и средних предприятиях сократилась на 5,4 млн человек, или на 13,5% (до 34,7 млн). Неформальный сектор предоставил рабочие места для 8,9 млн человек (рост на 31%), абсорбировав как рост занятости, так и снижение безработицы: и тех, кто вышел на рынок труда в поисках работы, и тех, кто выбыл из формального сектора из-за сокращения там рабочих мест.

По данным соцопроса РАНХиГС, проведенного в мае 2016 г., в теневом секторе на регулярной основе были заняты 20 млн человек, или 28,8% всех занятых: столько работали неофициально либо получали зарплату «в конверте» ежемесячно. Две трети из них – самозанятые.

Потребители товаров и услуг теневой экономики, по данным РАНХиГС, – более половины населения: 51,3% россиян в 2016 г. оплачивали товары или услуги неофициально (чаще всего это ремонт квартиры или машины, пошив одежды, а также медицинские услуги). «Средний чек» неофициальной покупки составил 6100 руб., годовые расходы – 4 трлн руб. Но в 2013 г. к услугам неформального сектора прибегали чаще (56% россиян) и в среднем за каждую услугу платили больше – 7400 руб.: этот сектор оказался более гибким в кризис, и доходы занятых в нем сократились сильнее.

По данным Росстата, доля серых зарплат, включая смешанные доходы (когда статистика не может определить, чьи они – физического или юридического лица), в 2014 г. составила 10,2 трлн руб., это 27,4% всех трудовых доходов населения. С 2007 г. эта доля сократилась почти на 1,5 п. п.

Бюджет ФОМСа сбалансировать пока не удалось
Фонду ОМС не хватает полтриллиона на зарплаты врачам
Правительство не может сбалансировать бюджет ФОМСа из-за нехватки средств на майские указы президента

Российские власти изучают белорусский опыт сбора с тех трудоспособных людей, кто не платит страховые взносы, говорил в мае замминистра труда Андрей Пудов. Белоруссия ввела этот сбор в 2015 г. До 1,2 млн белорусов работают за пределами страны, оставаясь ее гражданами (т. е. сохраняя право на государственные медицинские услуги), сообщала минская интернет-газета Naviny.by, это более 20% населения трудоспособного возраста. В советское время тунеядцами считались те, кто не работает четыре месяца в году, современным белорусам для этого требуется шесть месяцев. «Тунеядцу» следует заплатить в бюджет 420 белорусских рублей, или около $220. Добровольно сообщившим о своем тунеядстве в налоговую инспекцию предоставляется скидка в размере 10%. Уклонистов ждут штрафы или общественные работы.

Оценивать белорусский опыт пока рано, считает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, это можно будет сделать по прошествии нескольких лет.

Хлопкоочистительная фабрика в Индии
Фото: Как трудится мир
Фото рабочих моментов – в подборке к Международному дню труда

Белорусский вариант такого взноса очень легко администрируется, рассуждает директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров: там должны платить все трудоспособные граждане, кто платит налоги меньше определенного минимума. Исключения – пенсионеры, инвалиды, дети. Но у этой системы есть два риска, продолжает он: во-первых, она сильно бьет по совсем бедным людям, во-вторых, сама организация общественных работ для уклоняющихся от уплаты (если их окажется очень много) будет требовать административных усилий и финансовых затрат. Альтернатива – по примеру Бельгии ввести отдельную систему обязательного медицинского страхования (ОМС) для самозанятых, говорит Назаров.

Государственная ОМС – это абсурд: социальное страхование всегда связано с работой и заработком и почему за неработающих страховку платят регионы, непонятно, говорит федеральный чиновник. В ОМС должны страховаться все работающие и их иждивенцы, подобный принцип уже существует в пенсионном страховании – выплачиваются пенсии в том числе по потере кормильца. Неработающие граждане трудоспособного возраста, которые не состоят на чьем-либо иждивении и не числятся безработными, должны либо платить за себя сами в ОМС, либо покупать платные медицинские услуги в системе ДМС, считает он. Государство вправе освободить от такой платы отдельные категории населения (студентов, матерей-одиночек). Такой сбор существенно снизит нагрузку на региональные бюджеты, которые платят сейчас за неработающих, соглашается чиновник Минфина, и он справедлив по отношению к тем, кто платит.

Инициатива Минтруда ввести платеж для официально неработающих граждан – тревожный сигнал, полагает Елена Долгих из Центра стратегических разработок, польза сомнительна, вред очевиден. Чтобы определить, кто должен платить, нужна сложная и дорогостоящая для государства процедура проверки реальной занятости гражданина, говорит она. Этот сбор приведет к высоким управленческим и социальным издержкам как официально занятого населения, доступ которого к социальным услугам усложнится, так и неформально занятого населения, для которого участие в «гаражной экономике» зачастую не блажь, а вопрос выживания в условиях сохраняющихся экономических сложностей и неполной занятости, полагает Долгих.

Принимать подобные решения нужно при тенденции к росту доходов, уверена Малева: «Мы находимся в противоположном тренде». Такая мера справедлива, потому что за неработающих платят другие граждане, а «не государство открывает закрома», но неуместна сейчас, уверена эксперт: «Она вызовет социальное недовольство и напряжение». А еще она может привести к появлению полулегального альтернативного рынка социальных услуг, в том числе медицинских, заключает Долгих: «И тогда в тень уйдет не только экономика, но и социалка».

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике