Чиновники решили в 2019 году повысить отчисления на ОМС до 5,9%

Первое решение повысить нагрузку на фонд оплаты труда принято – с 2019 г. вырастет с нынешних 5,1 до 5,9% тариф отчислений в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника. Повышение взноса необходимо для балансировки бюджета ФОМСа после выполнения майских указов о повышении зарплат медработникам.

По майским указам в 2017 г. зарплата врачей должна составить 180% среднерегиональной, среднего и младшего медперсонала – 90 и 80% соответственно, а к 2018 г. – 200, 100 и 100%. Указы будут выполнены в 2018 г., но зарплаты нужно поддерживать на заданном уровне, нужны деньги, констатирует чиновник. Был вариант повысить тариф до 6%, он обсуждался на комиссии по законопроектной деятельности, говорят два чиновника, но на совещании у социального вице-премьера Ольги Голодец решили, что будет 5,9%.

Повышение взноса в ФОМС на 0,8 процентного пункта в 2019 г. принесет дополнительно от 182 млрд до 190 млрд руб. исходя из двух вариантов прогноза Минэкономразвития (взнос берется со всего фонда оплаты труда).

Бюджет ФОМСа на 2017–2019 гг. одобрен, но не сбалансирован. Не хватает на повышение зарплат медикам – около 0,5 трлн руб. на три года: 70,7 млрд руб. в 2017 г., 196,6 млрд в 2018 г. и 219,5 млрд в 2019 г. На 2017 и частично 2018 г. деньги нашли: ФОМСу сохранят так называемый обратный трансферт (96,7 млрд руб.) за 2016 г., который должен был быть перечислен в федеральный бюджет. Трансферт перечисляется в последний день 2016 г. и все равно не может быть использован в текущем году, писал Минздрав в отзыве на проект бюджета ФОМСа.

Возражал Минфин: обратный трансферт – дотация на сбалансированность федерального бюджета. Но исполнение указов оказалось важнее, говорят три чиновника. Представитель Минфина не ответил на запрос.

Поправки в закон о ФОМСе, которые сохранят трансферт в бюджете фонда в виде переходящих остатков на 2017 г., рассмотрит сегодня правительство, следует из материалов к заседанию, с которыми ознакомились «Ведомости». Принципиально он поддержан премьером Дмитрием Медведевым, говорит федеральный чиновник. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сказала, что нормативных документов, в которых эти решения закреплены, пока нет.

В ближайшие три года фонд оплаты труда по стране вырастет на 500–800 млрд руб. из-за выполнения регионами майских указов, подсчитал председатель ЦСР Алексей Кудрин и предложил приостановить их, иначе ради наращивания зарплат придется сокращать расходы на закупку лекарств и ремонт школ. Указы вынуждают регионы наращивать долги, полагает экономист-регионовед Наталья Зубаревич: «Нужно отодвигать исполнение указа, иначе бюджеты регионов рухнут».

Чтобы сбалансировать бюджет ФОМСа, чиновники предлагали, например, дефицит покрыть повышением страховых взносов на зарплаты сверх порогового значения. Но от этой идеи отказались. Другое предложение – обязать официально не работающих граждан оплачивать медицинские услуги, сейчас это делают региональные бюджеты, рассказывали чиновники. Всего в России к неработающим относится 85,5 млн человек (включая детей и пенсионеров) из 146,5 млн.

Еще один вариант – повысить норматив отчислений на неработающих, говорят два чиновника, насколько – пока обсуждается. По данным за 2015 г., регионы оплатили 47% суммарных затрат на здравоохранение, подсчитала директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова.

Если проблема только в майских указах, самое грамотное, что можно сделать, – отложить их, полагает Александра Суслина из Экономической экспертной группы: получается, что правительство идет по простому пути и закрывает дыры с помощью повышения нагрузки на бизнес. Принять меры к росту зарплатной базы, что позволило бы не повышать отчисления в ФОМС, значительно сложнее, говорит она.

Бизнес и инвесторов уже лихорадит от дискуссий об изменении налоговых условий – нужна стабильность, сказал сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Нужно не повышать налоги, уверен Кудрин, а повышать пенсионный возраст, реформировать неэффективный госсектор и переводить социальную поддержку в адресную форму.