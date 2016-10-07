Нагрузка на работодателей вырастет, а пенсии снизятся

В 2019 году взносы в ПФР будут взиматься полностью с зарплат до 1,1 млн рублей в год

Пенсионная нагрузка на работодателей в ближайшие три года будет расти, но уровень жизни пенсионеров – снижаться. Это следует из проекта бюджета Пенсионного фонда (ПФР) на 2017-2019 гг., с которым ознакомились «Ведомости» (подлинность документа подтвердили чиновники социального и финансового блоков правительства).

Проект бюджета исходит из сохранения текущей конструкции уплаты пенсионных взносов на следующие три года: тарифа в 22% с зарплат до определенной суммы («потолка») и дополнительных 10% – с зарплат сверх этого лимита. Все взносы поступают в распределительную часть пенсионного бюджета и направляются на выплату страховых пенсий. Восстановление взноса на накопительную часть в проекте бюджета не предусмотрено.

Работодатели заплатят больше

Несмотря на неизменность тарифа, нагрузка на фонд заработной платы будет расти: «потолок» годовой зарплаты для уплаты взносов в ПФР ежегодно повышается и в 2019 г. превысит 1 млн руб. (796 000 руб. в 2016 г., 883 000 руб., 991 000 руб. и 1,1 млн руб. в 2017, 2018 и 2019 гг., соответственно).

Это связано как с прогнозным ростом средней зарплаты, так и с предусмотренным пенсионной реформой повышающим коэффициентом. Если в 2016 г. предельная база для уплаты взносов ограничена размером в 1,8 средней зарплаты, или 66 333 руб. в месяц, то в 2019 г. взнос будет взиматься с заработков размером до 2,1 среднего по стране – это зарплаты до 91 750 руб. в месяц. Средняя нагрузка на фонд оплаты труда вырастет с 20,5% в 2016 г. до 21,6% в 2019 г. Сильнее всего – на высокие заработки, так как регрессия будет сокращаться. Например, с зарплаты 100 000 руб. в месяц работодатель сейчас платит в ПФР ежемесячно 17 960 руб., или 18%, в 2019 г. с такого же размера зарплаты он будет платить на 3 п.п. больше – 21%.

Доля средств федерального бюджета в финансировании пенсий, согласно проекту, будет постепенно сокращаться. Но незначительно: в среднем бюджет будет компенсировать около 30% расходов на выплату пенсий (в 2017 г. – 31%, в 2019 г. – 29%). В соотношении к ВВП выплаты страховых пенсий тоже будут постепенно уменьшаться на 0,1 п.п. ежегодно до 7,1% ВВП в 2019 г. Расходы ПФР в целом уменьшатся за трехлетку на 0,5 п.п. ВВП, до 9,2% ВВП в 2019 г.

Пенсионеры получат меньше

Индексировать пенсии, согласно законопроекту, предполагается в соответствии с уровнем фактической инфляции предыдущего года. В проекте указана инфляция из прогноза Минэкономразвития: 5,8% в 2016 г., 4,9% в 2017 г. и 4,4% в 2019 г. Однако прогноз может измениться: Минфин и ЦБ настаивают, чтобы официальный правительственный прогноз по инфляции соответствовал цели, которую ЦБ намерен достичь и поддерживать – 4% в 2017 г. и далее. В любом случае индексация по инфляции предполагает, что реальный размер пенсий будет поддерживаться около нуля. В 2017 г. реальный рост пенсий, по оценкам Минэкономиразвития, может быть около 3% за счет единовременной выплаты в 5000 руб. в январе (на это потребуется 221 млрд руб.), но по этой же причине в 2018 г. пенсии в реальном выражении снова упадут.

В предстоящие три года пенсионеры продолжат беднеть, следует из проекта. По итогам 2019 г. средний размер страховой пенсии вырастет в сравнении с 2016 г. на 11,3% (до 14 081 руб. в среднем за год), среднегодовая инфляция за тот же период – на 14,7%. Отношение средней страховой пенсии к средней зарплате (коэффициент замещения) продолжит падать, так как номинальные зарплаты будут расти чуть быстрее инфляции. С 34,5% в 2016 г. это соотношение в 2019 г. снизится до 32,2%.

В соотношении с прожиточным минимумом пенсионера (ПМП) размер средней страховой пенсии снизится в 2019 г. до 1,42 (1,53 ПМП – в 2017 г., 1,43 – в 2018 г.). Стратегия развития пенсионной системы, принятая правительством в 2012 г., предусматривала рост пенсий до 3 ПМП к 2030 г. В январе 2013 г. в «Основных направлениях деятельности правительства» предусматривался рост пенсий до 2 ПМП к 2018 г. В новой редакции документа, утвержденной в мае 2015 г., информация об этих ориентирах исчезла.

Резерв доходов

Минфин намерен в ближайшие три года побороться с серыми зарплатами, следует из его «Основных направлений бюджетной политики» (ОНБП; «Ведомости» ознакомились с документом). По оценке Минфина, серые зарплаты, с которых не платятся взносы, достигают 5 трлн руб., или почти четверти фонда оплаты труда. Всю нагрузку на труд – а она в России одна из самых высоких среди сопоставимых по уровню развития стран, сравнивает Минфин, – берет на себя добросовестный бизнес. За счет «обеления» теневых заработков можно получить 50-70 млрд руб. дополнительных доходов, посчитал Минфин. А сочетая повышение издержек уклонистов со снижением нагрузки на добросовестных плательщиков – выровнять конкурентные условия, указывает министерство.

Конкретных предложений по выравниванию ОНБП не содержит. Ранее Минфин предлагал снизить ставку тарифа в ПФР при одновременном повышении НДС. В числе других мер обсуждалась унификация ставки, т.е. уплата пенсионного взноса в 22% со всего зарплатного фонда полностью, а также унификация с возможным снижением этой ставки на 1-2 п.п. Пока такое решение не принято.

Около 20 млн работников, или почти 30% всех занятых, являются участниками теневого рынка труда, из них 8 млн полностью исключены из официальной экономики, посчитал Андрей Покида из РАНХиГС на основе социологических исследований. А более половины граждан хотя бы раз в месяц оплачивали услуги или товары неофициально, подобные расходы достигают 4 трлн руб. в год. По данным Росстата, на фоне снижения занятости в крупном, среднем, а также наблюдаемых малом и микробизнесе, растет занятость в ненаблюдаемом секторе (до 16,2 млн с 15,3 млн в 2010 г.): он служит «кризисным амортизатором», обеспечивая людям доход при сокращении рабочих мест в официальной экономике. «От мелких [предпринимателей] и самозанятых нужно просто отстать и перестать считать их теневой экономикой», – призвал на недавнем форуме Минфина генеральный директор Qivi Сергей Солонин. Увеличить собираемость налогов со среднего бизнеса можно за счет регуляторных улучшений регулирования, а крупного – за счет институциональных, заключил он.

Денег нет

В бюджете ФОМСа нет денег на выполнение «майских указов президента», а именно – на повышение зарплат медикам, говорится в проекте бюджета ФОМСа на 2017-2019 гг. («Ведомости» ознакомились и с ним). Согласно указам, зарплаты врачей в 2017 г должны составлять 180% от средней по региону, а в 2018 г вырасти до 200%. Средний и младший медперсонал должны к 2018 г. получать 100% средней в своем регионе зарплаты. Решить проблему могут 91,2 млрд руб., которые ФОМС сейчас перечисляет в федеральный бюджет (так называемый «обратный трансферт»), говорится в пояснительной записке к бюджету фонда.

По закону, эта дотация перечисляется в последний день года, и фактически федеральный бюджет не может использовать эти средства, уточняется в документе. С 2017 г. «обратный трансферт» предлагается отменить, оставляя ФОМСу все средства; однако в документе предлагается это сделать уже в 2016 г.

Доходы Фонда обязательного медицинского страхования в 2017 г. составят 1,69 трлн, 1,75 трлн в 2018 и 1,817 трлн в 2019 гг. Они полностью сформируются из взносов на ОМС (платятся по ставке 5,1% со всего фонда оплаты труда).