Фонду ОМС не хватает 0,5 трлн рублей на зарплаты врачам в 2017–2019 годах

Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) остается несформированным: не хватает на выполнение майского указа президента о повышении зарплаты медицинских работников. Дырка на 2017 г. – порядка 71 млрд руб., говорит федеральный чиновник; это чуть более 4% доходов ФОМСа в 2017 г. На трехлетку на индексацию зарплат медработников требуется почти 0,5 трлн руб., следует из пояснительной записки к проекту бюджета ФОМСа («Ведомости» ознакомились с ним): в 2018 г. – 196,6 млрд, в 2019-м – 219,5 млрд руб.

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2017–2019 гг., но денег на ФОМС не нашло. Бюджет ФОМСа – единственный, который пока не сбалансирован, признает чиновник правительства. Это основная оставшаяся развилка в бюджете, подтверждает другой федеральный чиновник: вариантов финансирования несколько, скорее всего, будет трансферт из федерального бюджета. Сбалансированность бюджета ФОМСа будет обсуждаться дополнительно, сообщила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. О дефиците бюджета ФОМСа на 2017–2019 гг. говорила и вице-премьер Ольга Голодец, но она заверяла, что деньги найдутся.

Минздрав предлагал найти необходимую сумму в бюджете ФОМСа за 2016 г. – не перечислять так называемый обратный трансферт в федеральный бюджет. Это 96,7 млрд руб., в основном на высокотехнологичную медпомощь (ВМП). Трансферт перечисляется в последний день 2016 г. и все равно не может быть использован в текущем году, говорится в записке Минздрава, а если деньги оставить ФОМСу, они закроют его дефицит в 2017 г. и частично в 2018 г.

С 2017 г. федеральная ВМП будет финансироваться из ФОМСа напрямую, это сократит расходы федерального бюджета на здравоохранение: в 2017 г. они будут меньше, чем в 2016 г., на 88,5 млрд руб., или почти на 20%. В бюджете ФОМСа на 2017 г. запланированы расходы на ВМП в размере 96,7 млрд руб., но общие расходы ФОМСа на 2017 г. остаются почти неизменными (около 1,7 трлн руб.). Финансирование здравоохранения за счет федерального бюджета и ФОМСа сократится в 2017 г. на 4%. А к 2020 г. оно будет на 1% больше, чем в 2016 г., в номинальном выражении, в реальном – сократится на 15%.

По указам президента в 2017 г. зарплата врачей должна составить 180% среднерегиональной, среднего и младшего медперсонала – 90 и 80%, соответственно; а к 2018 г. – 200, 100 и 100%. Бывший министр финансов Алексей Кудрин предложил приостановить выполнение зарплатных указов – иначе ради наращивания зарплат придется сокращать расходы на закупку лекарств и ремонт школ.

Дефицит ФОМСа предлагалось покрыть повышением страховых взносов на зарплаты сверх порогового значения, рассказали федеральные чиновники, решения пока нет. Взнос на ОМС – 5,1% со всего фонда оплаты труда, в ПФР установлен порог (796 000 руб. в год в 2016 г., 883 000, 991 000 и 1,1 млн руб. в 2017, 2018 и 2019 гг. соответственно). Другое предложение – обязать официально не работающих граждан оплачивать медицинские услуги, сейчас это делают региональные бюджеты. Всего в России к неработающим относится 85,5 млн человек (включая детей и пенсионеров) из 146,5 млн.

Параметры указов учитываются и при составлении прогноза социально-экономического развития, а он предполагает возобновление реального роста зарплат с 2017 г. с пиком этого роста в 2018 г. за счет индексации зарплат бюджетников. Сокращение финансирования здравоохранения ставит под угрозу выполнение некоторых мероприятий и достижение целей, говорится в прогнозе Минэкономразвития. В частности, не удастся сократить смертность от рака, предполагает министерство, повысить долю получающих терапию ВИЧ-инфицированных (сейчас – менее 35%), обеспеченность лекарствами за счет региональных бюджетов (с 30% в 2013 г. до 97% в 2019 г.).

Смертность в трудоспособном возрасте от болезней кровообращения продолжит снижаться за счет заделов предыдущих лет, считает Минэкономразвития. Но из-за старения населения общий коэффициент смертности снизить не удастся – он останется 13–13,1 (на 1000 человек), как результат – ожидаемая продолжительность жизни увеличится незначительно (до 72,5 года в 2019 г. с 71,4 в 2015-м).