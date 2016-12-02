Как скопить на пенсию

Постоянный пересмотр правил государственного пенсионного обеспечения в последние годы – замораживание формирования пенсионных накоплений, переход от учета пенсионных прав в рублях к баллам, наконец, планы перейти от формирования пенсионных накоплений за счет отчислений работодателей к индивидуальному пенсионному капиталу (ИПК; должен уплачиваться работниками в НПФ или страховую компанию в размере до 6% заработка без обложения НДФЛ) – окончательно развеивает иллюзию граждан о достойной пенсии от государства. То, что пенсионными накоплениями в государственном обеспечении можно заметно увеличить пенсию, – это миф, считает президент Ханты-Мансийского НПФ Алексей Охлопков. Они обеспечивают лишь четверть отчислений на пенсии, и инвестиционный доход от их размещения не может существенно повлиять на размер будущей пенсии: результат – надбавка в 3000–3500 руб. в месяц к государственным 10 000–12 000 руб.

Мало кто может надеяться и на дополнительную пенсию от работодателя. Корпоративные пенсионные программы для сотрудников (включая солидарные) становятся редкостью, констатировала на пенсионной конференции «Ведомостей» партнер PwC Карина Худенко.

Простые правила

Для достойной пенсии нужны крупные накопления. Для получения ежемесячного пассивного дохода в размере нынешних 100 000 руб. через 15 лет понадобится капитал в 50,5 млн руб. (при инфляции 5% в год), подсчитал гендиректор консалтинговой группы «Личный капитал» Владимир Савенок.

Трижды пенсионер «Я фундаментальный классический пенсионер. У меня есть государственная пенсия, несколько негосударственных и созданный мною лично портфель, который я формировал всю свою трудовую деятельность. Работая, я плачу налоги, которые существенно превышают мою пенсию в 15 000 руб. от государства.

Сумма корпоративных пенсий от пяти компаний, выплачиваемых через НПФ, раз в 30 больше. Но как пенсионер я ожидаю от НПФ еще более высокой доходности, превосходящей доходность моего личного портфеля. А пока он примерно на 5% больше, чем начисления фонда. Все это еще раз доказывает, что каждый человек должен заранее готовиться к выходу на пенсию и иметь личные накопления, а не надеяться только на пенсионные программы», – делился опытом на пенсионной конференции «Ведомостей» Сергей Михайлов, председатель совета директоров «Капиталъ управление активами».

Так что тем, кто не тратит все заработанное и хочет обеспечить себе достойное будущее, нужно начинать откладывать на старость и самому управлять этими накоплениями, призывают финансовые консультанты (см. врез).

«Откладывать деньги на пенсию нужно регулярно (в идеале – ежемесячно) и не менее 10% дохода. А начать можно с 5%. Далее каждые полгода увеличивайте эту долю на 5%, пока не почувствуете, что остатка не хватает на текущие расходы», – советует Савенок.

Полезно автоматизировать процесс, например дать поручение банку каждый месяц отчислять определенную сумму с зарплатной карты на депозит или инвестиционный счет. Если человеку приходится тратить на процесс более двух часов в месяц, он вскоре отказывается от инвестиций, делится наблюдениями Савенок.

Долгосрочные инвестиции лучше делать в валюте, уверены Савенок и международный финансовый консультант FCP (Financial Management) Ltd Исаак Беккер. В России инструментов для долгосрочных накоплений немного.

Вклад. Просто вклад

Начинать накопления лучше с самого простого – обычных депозитов, например пополняемых, советуют консультанты. Ставки в крупных банках – 6–9% годовых в рублях, до 2% в валюте. Такие проценты не облагаются НДФЛ, как и курсовая разница на валютных вкладах.

После завершения срока вклада его можно пролонгировать или переводить накопленное в новый вклад, пока сумма не достигнет застрахованных 1,4 млн руб. Следующую порцию денег лучше отнести в другой банк либо держать все в государственном банке, предлагает Беккер. Также очень важно до срока не запустить руку в эту кубышку.

Лишь когда сумма станет значительной, можно задуматься о добавке в пенсионный портфель третьих валют и об инвестициях. «Но не торопитесь инвестировать накопленное. Если нет достойных инструментов или погода на рынке не та, то лучше просто сидеть в депозитах с минимальным доходом или хранить», – призывает Беккер.

Облигации на особом счету

Более доходный, но и чуть более затратный инструмент с гарантированным доходом – облигации надежных эмитентов. Например, ОФЗ или евробонды (мелкие лоты торгуются на Московской бирже). Их можно покупать до погашения, а выплаченные купоны реинвестировать. Сейчас доходности длинных рублевых ОФЗ – 8–9,6%, надежных корпоративных бумаг – 9–11%, а валютных – 2–4%. Проценты по госбумагам не облагаются НДФЛ, с остальных надо платить 13%. С валютной облигации может возникнуть налог с курсовой разницы при ослаблении рубля (доход рассчитывается в рублях). Для покупки облигаций достаточно открыть брокерский счет, это можно сделать и онлайн. Комиссия брокера невелика – 0,01–0,05% от суммы сделки.

Наиболее выгодный вариант – покупка облигаций не на обычный брокерский, а на инвестиционный счет (ИИС), считает главный инвестиционный консультант ФГ БКС Сергей Скоробогатов. На ИИС ежегодно можно вносить до 400 000 руб., получая на эту сумму налоговый вычет (52 000 руб.). На такой счет можно покупать любые бумаги, а также валюту, торгующиеся на российских биржах. Но чтобы вычет применялся, деньги со счета нельзя выводить в течение трех лет.

С долей риска

Набравшись опыта и накопив достаточную сумму, можно часть сбережений вложить в более рискованные акции – напрямую или через фонды, чтобы попытаться повысить доходность портфеля. На международном рынке акции исторически дают доход в 2 раза выше инфляции, но они не дают никаких гарантий, напоминает Савенок.

В общем случае весь доход от акций и паев будет уменьшен на 13% (НДФЛ). Избежать этого можно, если покупать бумаги на российских биржах на ИИС, выбрав другой вариант льготы – освобождение от НДФЛ всего дохода от операций по счету после трех лет его использования без вывода денег.

Если вам 30 лет, доля риска в портфеле может достигать 30–35%, но если под 50 – не более 20%, считают эксперты. При этом они категорически против таких высокорисковых и непрозрачных инструментов, как структурированные ноты, хедж-фонды, форекс и проч.

Не нравятся им и долгосрочные полисы накопительного страхования жизни и добровольные вложения в НПФ. Инвестиции страховщиков непрозрачны для клиентов, вознаграждения агентов и комиссии на ведение могут достигать 15% от взноса клиента. При этом они лишь гарантируют сохранность вложенной суммы и выплату минимального дохода (обычно 2–4% годовых в рублях). И страховщики, и НПФ инвестируют большую часть средств в облигации и депозиты и при этом берут свою комиссию. Но эти институты удобны для выплаты пенсий или ренты, отмечает Беккер.