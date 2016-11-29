Медведев: пенсии в 2017 году будут проиндексированы в полном объеме

Индексация пенсий неработающим пенсионерам в 2017 г. будет проведена в полном объеме, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время общения с работниками Стойленского ГОКа.

Он напомнил, что в 2016 г. индексация проводилась частично, а осенью было принято решение выплатить пенсионерам единоразово по 5000 руб. в начале 2017 г.

Отвечая на вопрос об индексации другой социальной выплаты - материнского капитала, Медведев напомнил, что в 2016 г. индексация этой выплаты была приостановлена, к вопросу о возобновлении индексации со следующего года правительство еще вернется.