Путин подписал закон о единовременной выплате пенсионерам по 5000 рублей

Президент Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате по 5000 руб. пенсионерам в январе 2017 г. вместо индексации пенсий во II полугодии 2016 г. Это сообщает ТАСС. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации. Госдума утвердила его 11 ноября, Совет Федерации - 16 ноября.

По 5000 руб. получат те, кто постоянно проживает в России и на 31 декабря 2016 г. является получателем пенсии от Пенсионного фонда России, то есть успел до этого момента оформить пенсию и хотя бы один раз ее получить. Перед третьим чтением действие закона было распространено на военных пенсионеров, пенсионеров МЧС, ФСКН, ФСИН и войск Национальной гвардии и членов их семей. Пенсионеры получат деньги вне зависимости от получения иных выплат или мер социальной поддержки.

Выплатить деньги должны территориальные органы Пенсионного фонда за счет средств федерального бюджета. Если гражданин по личным причинам не получит единовременную выплату в январе 2017 года, то можно будет сделать это позднее.

Удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, из суммы единовременной выплаты не производятся, напоминает ТАСС.

Представители социального блока Госдумы и Совета Федерации поддержали решение правительства, объяснив это тем, что данная выплата «лучше, чем ничего», отмечает агентство. Эксперты подсчитали, что экономия бюджета составит 550 млрд рублей. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, на эту выплату потребуются 200 млрд руб.