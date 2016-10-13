Медведев: Индексация пенсий по уровню фактической инфляции пройдет в феврале

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что индексация пенсий и некоторых социальных выплат по уровню фактической инфляции пройдет в феврале 2017 г. «В начале будущего года пенсионеры получат единовременную выплату в виде 5000 руб., а в феврале мы уже проведем индексацию в полном объеме по итогам накопленной инфляции за 2016 г. Будут проиндексированы и некоторые другие социальные выплаты», – сказал Медведев.

Он также подчеркнул, что все социальные обязательства «будут исполняться в полном объеме, как бы ни складывалась экономическая ситуация».

Напомним, правительство приняло решение заменить вторую индексацию пенсий за 2016 г. единовременной выплатой пенсионерам в размере 5000 руб. По словам Медведева, для большинства пенсионеров эта сумма равносильна индексации.