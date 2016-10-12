Бюджет опять не сошелся с макропрогнозом

Минфин опубликовал в среду проект бюджета на предстоящую «трехлетку». В четверг его и новый прогноз социально-экономического развития рассмотрит правительство. Примет за основу и с высокой долей вероятности отправит на доработку, говорят два федеральных чиновника.

Придется поправить

Проект бюджета от Минфина снова не сошелся с прогнозом от Минэкономразвития. «Эта музыка будет вечной», – пошутил чиновник финансово-экономического блока. Ранее Минэкономразвития по поручению премьера изменило прогноз инфляции — 4% на 2017-2019 гг., и ослабило прогноз курса рубля, как предлагал Минфин – 67,5, 68,7 и 71,1 руб./$ соответственно. Это повлекло за собой пересмотр других параметров макропрогноза. Теперь Минэкономразвития в базовом сценарии (цена нефти $40/барр., берется за основу бюджета) ждет роста экономики в 2017 г. всего 0,2% вместо прежних 0,6%. Ухудшен прогноз и на следующие годы – до 0,9 и 1,2% вместо 1,7% и 2,1% соответственно. Снижена также оценка инвестиций в основной капитал — спад в 2017 г. на 0,5% вместо роста. В Минфине, напротив, надеются, что они вырастут и это будет способствовать росту экономики (на 0,6% в 2017 г.).

С 2017 г. динамика инвестиций в основной капитал перейдет в положительную область — прирост в среднем составит 1,8% в год, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета: она будет определяться возможностью наращивать частные инвестиции на фоне сокращения государственных. Предположение о том, что целевая инфляция в 4% может быть достигнута в 2017 г., означает, что сжатие кредитной активности, ограничение спроса негативно повлияет на инвестиции, розницу и ВВП, категоричен министр экономического развития Алексей Улюкаев.

В основе бюджета должен лежать прогноз социально-экономического развития, говорит Александра Суслина из Экономической экспертной группы: какой-то из документов придется уточнять. Из-за разницы в динамике экономики Минфин будет должен уточнить доходы и источники финансирования дефицита, полагает она: разница в 4 п.п. «это много». «Но по факту могут снова заставить Минэкономразвития согласиться с макропрогнозом Минфина и выдать его за свой», – иронизирует Суслина.

Уточненные параметры

Минфин немного уточнил параметры доходов и расходов: в будущем году планируется собрать 13,43 трлн руб., а потратить 16,18 трлн руб.

Дефицит составит 3,2% ВВП (2,74 трлн руб.). Финансировать его предполагается за счет резервов (Резервный фонд закончится уже в 2017 г., возьмут из ФНБ) и займов (1,05 трлн на внутреннем рынке и $3 млрд на внешнем). В 2019 г. дефицит должен сократиться до 1,2% ВВП.

Также Минфин в 2017 г. может разместить евробонды – до $4 млрд – для обмена обращающихся выпусков, следует из проекта бюджета. Это обычная операция по управлению госдолгом, говорит директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский: «У нас неравномерный график платежей, мы хотели бы какие-то года разгрузить. Удастся это сделать или нет, вопрос» (цитата по Интерфаксу). «Это чисто теоретическая сумма, никакими детальными расчетами и планами не поддержана», – уточняет он.

Минфин оценил уже принятые решения и по налогам с пошлинами, которые вступают в силу с 2017 г.: например, повышение НДПИ и снижение экспортной пошлины на нефть, индексация водного налога. Бюджет они пополнят дополнительно почти на 3 трлн руб. за три года: 827 млрд, 1 трлн и еще 1,1 соответственно, следует из пояснительной записки.

Ключевая мера бюджетной консолидации – замораживание расходов на уровне 15,8 трлн руб. (меры по мобилизации доходов оценены в 1,1% ВВП ежегодно в основном за счет роста налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор и дивидендов госкомпаний). В реальности расходы ожидаются немного выше за счет дополнительных поступлений.

Минфин настаивает на уменьшении расходов министерствами. И экономия должна расти – с 6% в 2017 г. до 11% к 2019 г. Минобороны, чья доля в расходах бюджета после поправок в 2016 г. достигла почти четверти, теперь должно ежегодно сокращать расходы на 6% – до 2,8 трлн руб. в 2019 г. (3,9 трлн – в 2016 г.). Расходы на социальную политику, напротив, за три года вырастут почти на 10% (до 5 трлн руб.).

В проектировки бюджета закладывается индексация пенсий и пособий в 2017 г. на инфляцию предыдущего года - 5,7% (в прогнозе Минэкономразвития — 5,8%). «Заморозка» пенсионных накоплений продлевается на трехлетку, материнский капитал индексироваться не будет, следует из проекта бюджета.