Минфин заложил в проект бюджета на 2017 год дефицит в 3,16% ВВП

Министерство финансов России заложило в проект бюджета на 2017 г. дефицит в размере 3,16% ВВП. Об этом говорится в законопроекте «О федеральном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг.», размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в среду, 12 октября.

Как отмечает «РИА Новости», ссылаясь на документ, на 2017 г. Минфин рассчитал основные характеристики федерального бюджета исходя из прогноза объема ВВП в размере 86,806 трлн руб. Доходы бюджета ожидаются на уровне 13,437 трлн руб., расходы - 16,181 трлн руб. То есть дефицит предполагается в размере 2,745 трлн руб., что составляет 3,16% ВВП.

При этом дефицит бюджета будет планомерно сокращаться от 2017 до 2019 гг., подчеркивает ТАСС. Так, в проекте бюджета заложено, что доходы на 2018 г. могут составить 13,99 трлн руб., расходы - 15,98 трлн руб., дефицит - 1,99 трлн руб. В 2019 г. ожидается, что доходы могут достигнуть 14,82 трлн руб., расходы - 15,96 трлн руб., дефицит - 1,14 трлн руб.