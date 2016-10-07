Минфин предлагает снизить расходы бюджетной системы на оборону

Минфин России предлагает снизить расходы бюджетной системы на национальную оборону с 3,9 трлн руб. в 2016 г. до 2,8 трлн руб. в 2019 г. Такое предложение содержится в проекте «Основных направлений бюджетной политики на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг.», передает ТАСС.

Ведомство прогнозирует стабильный курс рубля к доллару в ближайшие три года. «Ожидается, что в отсутствие серьезных шоков в глобальной экономике цены на энергоносители на мировом рынке сохранятся вблизи структурно сбалансированного уровня, в то время как курс рубля к доллару будет оставаться стабильным в реальном выражении», - говорится в документе.

Минфин также прогнозирует дефицит консолидированного бюджета в 2016 г. на уровне 4% ВВП.