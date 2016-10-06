Правительство одобрило увеличение дефицита бюджета-2016

Правительство России поддержало законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет 2016 г., сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской. В частности, повышается дефицит бюджета до 3,66% ВВП, или 3,034 трлн руб. Ранее предполагался дефицит бюджета в 3% ВВП, или 2,360 трлн руб.

Также в бюджете повышена оценка объема ВВП в 2016 г. с 78,673 трлн до 82,815 трлн руб. Показатель инфляции, который учитывается при расчете основных параметров, снижен до 5,8% с 6,4%. Цена нефти снижена с $50 за баррель до $40 за баррель.

Уровень доходов бюджета с учетом поправок составит в 2016 г. 13,368 трлн руб. по сравнению с первоначально утвержденными 13,738 трлн руб. Одновременно с понижением оценки доходов увеличивается объем расходов – с 16,098 трлн до 16,402 трлн руб.

Наибольшее увеличение расходов бюджета предусмотрено по разделу «национальная оборона» – на 735,16 млрд до 3,884 трлн руб. Также расходы увеличиваются по разделу «социальная политика» – на 177,38 млрд до 4,631 трлн руб.

По остальным направлениям планируется сокращение расходов. Наибольшее сокращение будет по разделу «национальная экономика» – на 420,73 млрд до 2,173 трлн руб. Сокращаются расходы на нацбезопасность, образование, здравоохранение, СМИ, обслуживание госдолга, на межбюджетные трансферты общего характера – на 12,037 млрд до 656,433 млрд руб.