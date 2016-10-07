Минфин придумал «бюджетное правило» с двумя ключами

«Бюджетное правило» необходимо для ограничения расходов и формирования резервов. А также для ограничения влияния на бюджет и экономику колебаний нефтяных цен

Возвращаться к «бюджетному правилу» Минфин предлагает постепенно, начиная с 2017 гг. Это следует из проекта Основных направлений бюджетной политики (ОНБП), с которым ознакомились «Ведомости». Документ внесен в правительство для обсуждения, сообщил представитель Минфина.

«Бюджетное правило» необходимо для ограничения расходов и формирования резервов. А также для ограничения влияния на бюджет и экономику колебаний нефтяных цен.

Основное правило заработает с 2020 г., говорится в документе: в его основе — базовая цена нефти $40/барр. Оценки долгосрочных цен на нефть часто меняются из-за технологических изменений, а оставшиеся у России резервы невелики, объясняет Минфин выбор в ОНБП. На основе базовой цены рассчитат и базовый курс рубля для бюджета. Предельные расходы по правилу: базовые доходы плюс расходы на обслуживание долга. Все полученное сверх — в резервы, говорил министр финансов Антон Силуанов, если цена нефти ниже базовой, резервы тратятся.

Но привести расходы к необходимому уровню невозможно сразу, а резервов недостаточно для растянутой во времени бюджетной консолидации, пишет Минфин в ОНБП. Поэтому пока дефицит будет снижаться до целевого уровня дефицит (с 3% до 1,2% к 2019 г) предлагается воспользоваться переходным вариантом бюджетного правила.

В 2017-2019 гг. предельные расходы бюджета должны определяться как сумма: ненефтегазовых доходов (около 9,6% ВВП), нефтегазовых доходов (исходя из цены на нефть $40/барр — 5,5% ВВП), снижающегося дефицита, расходов на докапитализацию ВЭБа и процентных расходов на госдолг. Траты из резервов устаналиваются законом о бюджете. Если доходы превысят расходы (за вычетом трат на обслуживание госдолга), резервы будут накапливаться.

Переходный период — это объективная необходимость, говорит представитель Минфина: будем стараться закрепить его и правило законодательно.

Минфин настаивает именно на таком жестком подходе к расходам, следует из ОНБП. Если тратить дополнительные доходы, то ЦБ будет держать высокими ставки, пишет Минфин: в итоге государственный спрос вытеснит частный, что будет способствовать снижению потенциальных темпов роста экономики.

Бюджетное правило — это важный элемент новой бюджетной конструкции, оценивает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич: но к ней будет очень трудно адаптироваться и перейти без серьезного повышения налогов или структурных реформ.

Нефтяные цены надолго перешли в диапазон $40-50, пока мы не адаптируемся к этому уровню, не будет доверия инвесторов, а пока не будет доверия инвесторов не будет роста, говорит Гурвич. Бюджет 2016 года балансируется при цене около $70/барр. (зависит от продажи госпакета «Роснефти»), следует из поправок в закон о бюджете.

С 2020 г. по бюджетному правилу будут определяться не только подходы к расходам, но и к долгу. Займы и использование резервов Минфин предлагает ограничить с помощью «двух ключей». Первый – размер расходов на обслуживание долга не должен превышать 0,8-1% ВВП в год с 2020 г. Второй – на случай, если потребуется занимать из-за недобора ненефтегазовых доходов или нехватки источников финансирования дефицита бюджета. В таком случае дополнительные займы не должны превысить недобор ненефтегазовых доходов (разницу между фактическими доходами и рассчитанными при базовых курсе и цене нефти).